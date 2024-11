Njena najveća noćna mora će se obistiniti?! Ena Čolić pretrnula od straha, ovo joj se ne dešava ni u snovima (VIDEO)

Nije joj dobro!

Ena Čolić požalila se Slađi Lazić Poršelini da će ona možda biti u izolaciji sa Danijelom Dujkovićem Munjezom što ne želi ni u snu. Slađa je pokušala da je uteši, ali joj nije pošlo za rukom.

- Meni je ovde užas. Tako mi je bila dobra muzika za buđernje, mislila sam to je to danas će biti top, a ja sam več sada katastrofa. Ja već sada mrzim neke ljude koje nisam juče mrzela i plus se nerviram zbog moje budućnosti ovde - rekla je Ena.

- Kakve budućnosti? - upitala je Slađa.

- Jel ste vi svesni da ja idem u izolaciju?! Jel ste svesni toga? - upitala je Ena.

- Jel me zaje*avaš? - upitala je Slađa.

- Ne, sa Munjom će da me stavi na keca. To joj je od juče u glavi, a ne sad dda smišlja, veruj mi. Ili će da pošalje Sandru i Peju, ali to joj ne radi posao - rekla je Ena.

- Neće zbog Luke, ona je sad dobra sa Lukom - rekla je Slađa.

- Pa znači mene i Munju - rekla je Ena.

- Čekaj da vidimo koga još ima, nemoj se nervirati pre vremena - rekla je Slađa.

- Možda Aleks i Ivan, ali oni su već bili. Ma jok nas će poslati - rekla je Ena.

- Možda će buđolu, njoj je bitno da nju iznervira više nego tebe - rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.