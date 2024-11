Vi ste dno dna: Miljana rastavila Sofiju i Terzu na činioce, pa se osvrnula na Enu i njen odos sa Munjom: Napravila si od Peje kretena! (VIDEO)

Haos!

Miljana Kulić nastavila je svoju podelu budžeta, te je naredne male dala Snažani Vlajkov i Jordanki Denčić.

- Snežani mali jer do pre par dana nisam znala ni njeno ime. Jordanki takođe mali jer je meni govorila najgore reči i prepisivala mi svakakve dijagnoze - kazala je Miljana.

- Mislim da ih imaš - dodala je Jordanka.

- Sofija, mali budžet. Nemaš empatiju prema trudnoj ženi. Mislim da si samo željna priče sa Terzom, jer si znala da je to prva tema. Mislim da Milici ni ne treba osoba poput Terze, ali da će je on moliti da se vrati njoj. Ti si saučesnik, a on je glavni akter. Vi ste dno dna, to je činjenica. Ne možete da budete dobri ljudi. Terzi takođe mali budžet zb og svega izgovorenog - kazala je Miljana.

- Ena, mali budžet. Ti si ovde bila osoba koja je dala sve od sebe da dokaže kako ima stav, a pogazila si reč. Mene si predstavila kao najgoru, a bila sam tu za tebe. Govorila si da ti znači Peja, a da je tako, ne bi Munjez ni postojao. Mislim da nisi iskrena. Napravila si od Peje kretena - kazala je Miljana.

- Peji sredni bdžet. Mislim da je mnogo iskreniji od Ene i da se uverio da je ona ortodoksna folirantkinja - kazala je Miljana.

