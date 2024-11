Pukla tikva: Totalni raspad Kačavendinog klana, Karić sasuo Gastozu koliko je zgrožen njegovim ponašanjem! (VIDEO)

Više nije mogao da ćuti o stvarima koje je video!

Tokom emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o problemima u klanu Milene Kačavende i želji Stefana Karića da napusti njihovu družinu.

- Rekao je da ne može da jede za stolom sa ljudima o kojima nema lepo mišljenje i želi da ih komentariše - rekla je Milena.

- Nemam loše mišljenje, nego su loši postupci i to mi ne dozvoljava da jedem sa takvim ljudima. Igranje sa Božom koje je bilo danas od strane Luleta i Gastoza, to mi je jako kvarno. To je kap koja je meni prelila čašu. Smatram da Boža ni na koga ne utiče, ne odgovara mi što se Gastoz igrao sa Keti danas ispred njenog dečka. Postupci koje ne bih voleo meni da se desi. Jako je kvarno što je Luke pokušao da isprovocira Božu, ispalo je da si ga nagovorio Luleta da to kaže - govorio je Karić.

- Da, da bude u šaljivom smislu, ali je otišlo u k*rac - dodao je Gastoz.

- Boža ne može da razume tu foru, znali ste jako dobro kakav je on. To je moja kap koja je prelila čašu. Pre toga je bila situacija sa Keti, gde mi se neke stvari nisu svidele. Ja sedim i imam knedlu da ne mogu da iznesem neko mišljenje. Zahvalan sam za sve što se servira i sprema, tako nisam jeo ni u spoljnom svetu. Ja ću da idem protiv sebe jer ne mogu da budem sa vama, a da komentarišem loše postupke. Ono danas što si je ljubio ispred Ace mi se nije svidelo i kako bi ti reagovalo da se to desilo - nastavio je Stefan.

- Ja to nisam videla - dobacila je Anđela.

- Nije mi se svidelo da Aca pokušava Keti da objasni prisan odnos sa tobom, ne prijateljstvo, nego kontakt jer ste previše bližu i imate dodire koje se ne dešavaju u prijateljstvu. Ona se uvija i smeška i to mi nije odgovaralo. Ja sam otišao kod Milena i rekao da ne shvati to, ali to ne znači da nekoga mrzim - dodao je Karić.

Autor: A. Nikolić