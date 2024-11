Ko je u pravu?

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Baki B3 dobio je reč.

- Baki, stalno pričaju kako ti osporavaš Pejinu vezu - rekao je Milan.

- Marko ima svoje mišljenje. Peja je jako inteligentan i ne može niko da ga tera da radi nešto. Rekao sam ako budeš ulazio u vezu sa bilo kojom slobodnom devojkom, nemoj da me petljaš i mene ne zanima ništa. Nikad mi nije pričao šta oni pričaju tamo. Da li on hoće sa mnom da se druži, to je njegova stvar. Kad je već počeo da puca, svi smo videli da nešto ne ide i onda niste jedno za drugo. Nema šanse da je bilo huškanja - rekao je Baki.

- Kad se svađao sa Enom, rekao si sine, batali ti ovo, nećeš moći to da podneseš - dodao je Mateja.

- Da li tebi neko može da kažeš šta ćeš raditi? On dobro zna šta radi, ne treba njemu niko - kazao je Baki.

- Smatram da Baki definitivno vrši uticaj, preuzeo je neku ulogu tate. Meni se uopšte ne dopada taj odnos. Ena je napravila neke pogrešne postupke, ali smatram da Peja treba malo da promeni politiku i da se izoluje od ovih muškaraca. Mislim da emocije postoje obostrano - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković