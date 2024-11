Oni treba da rasprave, a ne veće staraca: Odnos Ene i Peje na žestokom udaru, Đedović i Mića upali u žestok sukob! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji u emisiji "Pretres nedelje" kako bi govorio o svom odnosu sa Enom Čolić i uticajem koji njegovi prijatelji imaju na njegovo mišljenje.

- Do kraja ću ja da budem sa Bakijem, niko neće da mi kaže da se ne družim s njim. Ja Bakija poznajem 15 godina, sa njim sam išao po kafana i imao sam 10 godina kad je bio u rijalitiju sa mojim ocem. Znam da nije zavidan što se družim sa Enom i što imamo temu. Nikad neće biti zavidan na mene i to je moj iskren odnos sa Bakijem. Smatram da imam iskren odnos i da neće da me prave ludim. Ena ovde ne može da popriča sa ženskim osobama, želi da se poveri, a rekao sam joj da nijedna ženska osoba ovde ne može da joj bude drugarica. Zato mi je Baki ovde kao otac - govorio je Peja.

- Ti brkaš jednu stvar, niko ne želi da odvoji Bakija i tebe. Ti treba u odnosu da budeš svoj, to nema veze sa druženjem - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekao da se uhvate za ruku, odu do doka i sednu sami i ne slušaju nikoga. Oni su se tad pomirili. Ja sam kasnije video i rekao moje mišljenje da nije za njega. Video sam da on ovde p*zdi i da puca. Počeli su da se napušavaju, pale su uvrede i ponižavanje - dodao je Baki B3.

- Ovde je drugačije, 24 sata smo zajedno. Zagrli me i probude mi se emocije. Voleo bih nekad da budemo prijatelji - govorio je Peja.

- On je srećan kad komuniciraju u Odabranima, voleo bih da se spoje - rekao je Terza.

- Vi kad ste krenuli u bilo koju vrstu odnosa nju je cela kuća napala. Da li ste to provalili? - pitao je Đedović.

- Da, ja sam rekao da će nju namerno ljudi da huškaju. Ja gledam njeno ponašanje. Ja sam u pravu za Munju, ne može da ima priču - rekao je Peja.

- Ja sam protiv te veze od prvog dana. Ovde su nju gazili, a sad su za vezu. Zaboli me k*rac, oni su bili u vezi, a onda je ona sa Munjom. Vi svi osuđujete šta drugi radi, a to što ona radi prelazite preko toga - govorio je Mića.

- To oni treba da rasprave, a ne veće staraca - dodao je Đedović.

- Tvojom glavom upravlja Milena, ti njoj ćutiš - dodao je on.

- I ti si počeo da se plašiš - poručio je Marko.

Autor: A. Nikolić