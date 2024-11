Polako gubi konce?! Aleksandra shvatila da nema nazad, pa rešila da se u potpunosti prepusti Ivanu Marinkoviću! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković su nominovani učesnici ove nedelje od strane Miljane Kulić koja je vođa, te su rešili da popričaju o svom odnosu sami, obzirom da imaju tu privilegiju!

Naime njih dvoje ne prestaju sa flertovanjem, iako je Aleksandra istakla da je sa njene strane sve samo igra kako bi videla svoje dete, čini se da ipak nije tako. Oni su sad porazgovarali o svom odnosu, a o čemu je tačno reč, pročitajte u nastavku teksta.

- Problem je kod tebe što imaš istoriju svog života i prvi brak i sve - rekla je Aleksandra.

- Ko je nema? - upitao je Ivan.

- Šta ti očekuješ? Da ne budeš osuđen za to što nemaš odnose sa decom. Što vređaš žene, što si tako bezobrazan i provociraš ih? - upitala je Aleksandra.

- Pa šta da radim kad me provociraju i vređaju - rekao je Ivan.

- Je l' ti to imaš u sebi? Ili si to dobio vremenom. To je jako loša odluka čoveka - rekla je Aleksanda.

- Pa šta da radim - rekao je Ivan.

- Doživela sam te mnogo intrigantnije, delovao si mi inteligentno naspram većine - rekla je Aleksandra.

- Ajde sad me ocrni - rekao je Ivan.

- Pa vidiš da ti možeš lepo da razgovaraš - rekla je Aleksandra

- Pa da, zavisi sa kim - rekao je Ivan.

- Je l' si probao da pričaš sa svima lepo? - upitala je Aleksandra.

- To zavisi od sagovornika i energije. Mene ljudi koji poznaju toliko godina unazad napolju me pitaju da li je moguće da sam ono ja u rijalitiju - rekao je Ivan.

- Ti si kao komentator ovde i tema si - rekla je Aleksandra.

- Nisam komentator više, nisi komentator kad te ne povezuju ni sa kim - rekao je Ivan.

- Znači ja sam se sj*ebala sa tobom? - upitala je Aleksandra.

- Pa ne znam - rekao je Ivan.

- Je l' ne znaš? - upitala je Aleksandra.

- Evo jesi - rekao je Ivan.

- Sad mi kažeš kad sam ja sama shvatila? Kad si čovek što nisi došao i rekao mi tako nešto? Da to ne radim - upitala je Aleksandra.

- Znači da ne ideš kako osećaš, nego razmišljaš šta radiš? - upitao je Ivan.

- Baš mi je top da budem u ovakvoj temi i situaciji u kakvoj sam se našla sada, naravno da mi ne odgovara, ali gotovo je. Nema nazad - rekla je Aleksandra.

- Uvek ima nazad - rekao je Ivan.

- Pa je l' treba da idem nazad? - upitala je Aleksandra.

-Ti to valjda najbolje znaš, ja mogu da ti pomognem - rekao je Ivan.

- Da se vratim nazad je l' ili da idem napred? - upitala je Aleksandra.

- Pa čekaj, šta ti hoćeš? - upitao je Ivan.

- Ja te pitam da li hoćeš da me vratiš nazad ili? - upitala je Aleksandra.

- Naravno da hoću da te vratim nazad, zbog tebe je bolje - rekao je Ivan.

- Ti si sad kao dobar čovek, a sam sebe smatraš lošim - rekla je Aleksandra.

- To si ti rekla - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.