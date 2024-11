Otišla korak dalje: Aleksandra počela otvoreno da se nabacuje Ivanu, dala mu do znanja da se prilike poput nje ne propuštaju! (VIDEO)

Više nema premca!

Aleksandra Nikolić odlučila je da se vrati u izolaciju i nastavi svoj razgovor s a Ivanom Marinkovićem,te mu se otvoreno nabacivala i flertovala sa njim dok on nije skidao osmeh sa lica. Ona mu je čak u jednom trenutku dala do znanja da ona i Jelena Ilić ne mogu da porede, što on nije prihvatio.

- Da li misliš da meni treba ta čuvena tema? - upitala je Aleksandra.

- To nemoj više nikada da me pitaš jer je to jako ružno da me pitaš. Malopre si me pitala to kroz konstataciju - rekao je Ivan.

- Pitala sam te pošteno - rekla je Aleksandra.

- Ja sam ti odgovorio - rekao je Ivan.

- Rekao si da znaš šta ću ja da uradim - rekla je Aleksandra.

- Naravno da znam - rekao je Ivan.

- Šta znaš, da ću ja da se pouvčem? Je l' to? - upitala je Aleksandra.

- Ja nisam rekao ništa, rekao sam da ću ti reći kada se to desi - rekao je Ivan.

- Pa ti se povlačiš - rekla je Aleksandra.

- Ja ništa nisam konstatovao, ti si konstatovala - rekao je Ivan.

- Prvi dan kada si me video kod doktora si zagrizao - rekla je Aleksandra, ali je Ivan prekinuo:

- Nemoj da se vraćaš na to - rekao je Ivan.

- Znaš ti šta valja, imaš oko za te stvari. Samo nekad pogrešiš opasno, ali ti da bi dobio nešto što valja, ti napraviš opasne greške - rekla je Aleksandra.

- To što ti pričaš sada nije bitno uopšte - rekao je Ivan.

- Jeste, zato što ti kada se pomiriš sa njom, sa mnom ne pričaš. Kada si loš sa njom, sa mnom pričaš. Pa ti mene za*ebavaš, što bih ja sa tobom pričala iskreno i obratila ti se kada ti potcenjuješ mene. Ja smatram da ja mnogo više vredim od nje - rekla je Aleksandra misleći na Jelenu Ilić.

- Dobro imaš pravo da misliš - rekao je Ivan.

- Ne mislim, to je tako - rekla je Aleksandra.

- Što ti bežiš od ovoga što te pitam? Malopre si mi postavila pitanje kao iz vedra neba, da li ti nešto sa mnom dobijaš ili gubiš. Je l' misliš da je okej da me to pitaš? - upitao je Ivan.

- Ivane želim da znam da li sam skrenula sa puta, ja volim dubinski da porazgovaram sa ljudima. Ja sam samostalna žena i mogu da budem sama bez ovih ljudi, ali žalosno je što si ti sam pored ljudi - rekla je Aleksandra.

- Pa ti imaš svoju drugaricu - rekao je Ivan.

- Pa jedno je drugarica, drugo je partner. Meni je za život potrebno sve u kompletu. Meni drugarica ne može da zameni dečka, niti on može da zameni drugaricu. Ja nisam mala, meni ne treba za*ebancija, ja mogu da budem bez muškarca ceo život, ali ne volim da budem sama. Volim da imam partnera, tu sam posvećena sto posto - rekla je Aleksandra.

- Pa dobro - rekao je Ivan.

- Nemoj ti mene da vraćaš nazad jer ja sam već otišla dalje, pa ti vidi. Ove prilike se ne dešavaju dva puta u životu - rekla je Aleksandra.

- Je l' se ti to nudiš? - upitao je Ivan.

- Ja sam direktna žena, to je samo direktnost, nije nuđenje - rekla je Aleksandra.

- Pa dobro - rekao je Ivan.

Autor: N.P.