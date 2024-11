Bivša mu uterala strah u kosti!

Ivan Marinković otkrio je Aleksandri Nikolić da ih Marko Đedović sve vreme prisluškuje i da će prepričati ceo razgovor Jeleni Ilić. Jasno je da se Ivan pribojava reakcije bivše žene, a kako će njihov susret proteći nakon što Jelena sazna, ostaje nam da ispratimo.

- Ti i Jelena ste kao deca u pubertetu, ne zna se ko koga i ko je sa kim - rekla je Aleksandra.

- Sve ovo što pričamo, sluša Đedović koji će već večeras njoj (Jeleni) ovo da prenese, biće haos - šaputao je Ivan.

- Pa dobro, neka bude - rekla je Aleksandra sa osmehom na licu.

- Čemu taj osmeh i neka bude? Šta je onda tvoj cilj? - upitao je Ivan.

- Nije, sad ću ti nešto reći. Nemam ja prema njoj neku mržnju, ona mene jeste jako uvredila kao niko u ovoj kući jer mi je spominjala majku i moje odrastanje i to mene boli. Mene je tu noć jako zabolelo, ali ja nisam do te mere nastrojena da ću da joj vratim preko tebe. Ne moram njoj da uteram, dovoljno je da postojim. Ja toliko plenim svojom harizmom i sobom da ja ne teram ženama inat. Ja toliko volim sebe, ja sam jedna duša od žene. Ja sam dobar lik i svesna sam toga. Je l' moguće da si to pomislio? - upitala je Aleksandra.

- Pomislila si ti mnogo toga malopre - rekao je Ivan.

- Ja sam htela da pitam samo da nisam možda napravila glupost sebi - rekla je Aleksandra.

- Nema nazad - rekao je Ivan.

- Rekao si malopre da itekako može nazad. Je l' si lagao tad ili sad? - upitala je Aleksandra.

- Nisam lagao nijednog trenutka - rekao je Ivan.

- Ajde kaži šta imaš - rekla je Aleksandra.

- Pa nema nazad, laku noć - rekao je Ivan.

- Sad si mi sve rekao, laku noć - rekla je Aleksandra.

Autor: N.P.