Jači od svih! Ivan pokušao da posvađa Miljanu sa Gastozom i Anđelom, oni ga sasekli u korenu i dokazali svoje prijateljstvo! (VIDEO)

Uživaju!

U toku je ''Igra istine'', reč je dobio Mateja Matijević koji je postavio naredno pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Šta misliš, zašto si na svim negativnim anketama? Šta misliš o sebi - pitao je Mateja.

- Surov sam prema svakoj osobi ovde i to se ljudima ne sviđa, jer se ovde ližu b*lje. Ne mislim da me narod ne vidi, ako budem video da me narod uskoro izbaci ili neko loše mesto zauzmem, onda ću znati kako stoje stvari. Ja sam zadovoljan svojim životom, vrlo sam uspešan - rekao je Ivan, pa naredno pitanje postavio Miljani Kulić:

- Da li si svesna da isto što se zamera Eni, da li si svesna da se Anđela plaši tvojih reakcija i zato ti liže bu*u. Ti svesno ližeš bu*u zato što ne možeš da mu doskočiš - rekao je Ivan.

- Apsolutno ne mislim to što vi mislite, samo se vi vodite anketama. Vodite se potrešnim novcem i glasovima, a ne anketama. Ja ne želim sa Gastozom da se svađam, mogu samo da se šou pravim sa njim. Ukoliko me bude potkačio ja se neću svađati sa njim - rekla je Miljana.

- To si isto radila sa Anitom i Anđelom - rekao je Ivan.

- Pošto aludiraš na pobednicu Anitu, ne mislim da će Gastoz biti pobednik već Aneli ili ja. Nema potrebe da meni Anđela liže du*e niti ona to radi. Ona je sa mnom bila u korketnim odnosima i prošle sezone. Šta bih ja mogla da uradim na njoj da bi se ona plašila mene. Mojih komentara nema potrebe da se plaši jer je ove godine najbolja - rekla je Miljana.

Autor: N.P.