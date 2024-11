Oglasio se preki sud: Marko Stefanović razvezao jezik o parovima Elite, ukanalio ih kao niko do sad! (VIDEO)

Teška pljuvačina!

U toku je ''Igra istine'', a Miljana Kulić postavila je pitanje Marku Stefanoviću.

- Šta misliš o odnosu Peje i Ene? Šta misliš o odnosu Anđele i Gastoza, o odnosu Sofije i Terze i o odnosu Teodore i Bebice - pitala je Miljana.

- Mislim da je Ena napravila grešku sa Pejom, on je jako dobar i patrijarhalno vaspitan dečko. Niko ko ti govori da uđeš u vezu s njom, ti nije prijatelj. Ena, mislim da nisi imala potrebe da odeš kod drugog muškrca, kad si već izabrala njega. Odnos na klimavim nogama, ne bih prešao preko toga. Mislio sam da su Anđela i Gastoz u vezi, nejasni su i deluju mi kao foliranti - rekao je Marko.

- Terza je napravio katastrofu, najgore je za to dete. To govori o tome kakva si osoba. Mislim da Sofija nema emocije prema Terzi, a on će tek napolju shvatiti šta je uradio. Teodora i Bebica provode 24 sata zajedno i mislim da je to najveći problem. Ugušićete se, a mislim da Teodora ne oseća ništa prema tebi. Ponaša se prema tebi kao prema psu - nastavio je on.

- Ja sam voleo da koketiram sa devojkama, ali otkad je ona ušla, njih sam odvojio. Kad se poljubila s Munjom, odvojio sam se - rekao je Peja.

Autor: Iva Stanković