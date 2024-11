Noć koja je promenila sve! Jelena podivljala i zbog ljubomore urnisala Ivana, Gastoz i Anđela nikad jači, Ena šokirala otkrićem: Zvezdan me je uhodio!

Evo šta je obeležilo noć za nama!

Na iznenađenje učesnika "Elite 8", sinoć je umesto žurke, koja uvek pomeri sve granice, održana "Igra istine", koja je definitivno promenila tok rijalitija i okrenula sve naopačke.

Kako je Ena Čolić odgovorila na pitanje koje joj je postavila Anđela Đuričić, ona je ušla u sukob sa Milenom Kačavendom, koja je nije nimalo štedela.

- Ovim si pokazala da se vodiš tuđim mišljenjem. Kada si nominovala, prvo si se meni obratila. Ovde se komentarišu situacije u datom trenutku, moj i Miljanin odnos je dobar. Sve što si sada rekla je tuđe mišljenje. Kada je tebe Miljana komentarisala u datom trenutku na svoj način, ti si imala osnovan razlog da je komentarišeš negativno, a nisi i rekla si da strahuješ. Ne čujem od tebe prvi put da ti nekakve rasprave i mišljenja iznosiš van crnog stola. Po meni si ti lignja i smrdibuba, ja sa tobom ne pijem kafe - rekla je Milena.

- Pa sa Miljanom piješ jer ste zajedno u pušionici. Van crnog stola nemaš odnos sa mnom zato što sa mnom ne kupuješ mir - rekla je Ena.

- Ti jasno taktiziraš, šta god da si imala da kažeš Miljani trebala si da kažeš za crnim stolom. Miljana i ja smo imale dobre i loše faze, ja iza toga stojim. Nema razloga, niti ću da dozvolim bilo kome od vas da to komentariše brutalno, ja sam sa Miljanom prethodne rasprave raspravila. Ovo što sam iznela za Miljanu na nominaciji to je tako - rekla je Milena.

Nakon ovog brutalnog sukoba, Ena je šokirala sve kada je u svađi sa Dačom Virijevićem otkrila da ju je Zvezdan Slavnić, kako je rekla, bivši učesnik rijalitija "Zadruga", uhodio u bioskopu.

- Ti si najveće go*no iz ove kuće. Čovek me zapratio na Tik toku pre godinu ipo dana i slao mi je poruke na koje ja nikad nisam odgovorila. U bioskopu sam bila sa bivšim mužem on nas je uhodio i buljio je u mene, bio je jeziv - rekla je Ena.

Ivan Marinković, u jednom trenutku, pitanje je postavio Miljani Kulić, pokušavajući da, kako su komentarisali, posvađa Miljanu sa Anđelom i Nenadom Marinkovićem Gastozom, što mu ovog puta nije pošlo za rukom.

- Da li si svesna da isto što se zamera Eni, da li si svesna da se Anđela plaši tvojih reakcija i zato ti liže bu*u. Ti svesno ližeš bu*u zato što ne možeš da mu doskočiš - rekao je Ivan.

- Apsolutno ne mislim to što vi mislite, samo se vi vodite anketama. Vodite se potrešnim novcem i glasovima, a ne anketama. Ja ne želim sa Gastozom da se svađam, mogu samo da se šou pravim sa njim. Ukoliko me bude potkačio ja se neću svađati sa njim - rekla je Miljana.

Najboljem drugu Sofije Janićijević, Dači, sinoć je spala maska, kada se saznalo za njegova ogovaranja njene veze sa Borom Terzićem.

- Dačo da li misliš da si teret u odnosu Sofije i Terze i da li si iskreno rekao svoje mišljenje o Terzi Sofiji? Kaži svoje pravo mišljenje o Terzi? - upitao je Aca.

- Mislim da uopšte nisam teret, ja sam Sofijin prijatelj i iz spoljnog sveta. Nisam im teret jer sam ja na njihovoj strani kada niko nije na njenoj strani. Meni je glupo kada moram da odem i da stojim na vratima Odabranih i čekam hranu. Moje mišljenje o Terzi, rekao sam još na početku da je to najgore nešto što je on uradio. On je nju odbranio sinoć, suprodstavio se Luki. Sofija mu je zamerila što je posle pričao sa Lukom. On je uvek odbrani od svih, ja i ona smo jedino komnetarisali kada je on otišao kod Luke - rekao je Dača.

- Ja sam otišao kod Luke da bih čuo šta ima da kaže. Ja ne mogu da se ljutim na njega i njegovo mišljenje - rekao je Terza.

- Ne treba vama niko da govori šta ste vi uradili, jer to znate oboje. Jedino što možete da opravdate je da se između vas vidi vaša emocija. Pitanje je da li je Sofija shvatila šta je uradila ili ne - rekao je Mića.

Jelena Ilić saznala je od Marka Đedovića na ''Igri istine'' da su Aleksandra Nikolić i Ivan komunicirali u izolaciji, te se odmah uputila ka istoj kako bi se sa njim obračunala, prilikom čega ga je šutnila, a on je pokušao da je u tome spreči, zbog čega je ona povilenela i počela da baca sve pred sobom što joj je pred okom bilo.

Ovo Jelenino ponašanje ostavilo je Aleksandru u potpunom šoku, dok joj je Ivan, u razgovoru ispred garderobera, otkrio da se nikako neće povući iz svega ovoga.

Za crnim stolom potegla se i tema odnosa Ivana i Aleksandre i njihovih emocija, koje su oni, indirektno, priznali.

- Ja sam izabrala da idem srcem - rekla je Aleksandra.

- Ja sam rekao da moj i Jelenin odnos na kraju mora da se definiše i da mora nekako da prestane. Tim razgovorom koji sam ja obavio sa Alekasndrom, znao sam da će ovo izazvati u Jeleni - rekao je Ivan.

- Ti si meni jasan, nije mi jasna Aleksandra - rekao je Mića.

- Što? - upitala je Aleksandra.

- Šta će tebi Ivan Marinković? - upitao je Ivan.

- Šta vas briga? - upitala je Aleksandra.

Kako je Jelena totalno podivljala, Đedović je seo s njom ispred kuće Odabranih kako bi porazgovarao sa njom, a sve kockice su mu se sklopile kada je ona, indirektno, priznala da i dalje voli Marinkovića.

- Jelena šta je s tobom? - upitao je Marko.

- Ništa zabranjivao mi je da komuniciram sa Rajačićem, ucenjivao me da ako budem sa tobom sedela da ću videti šta će raditi. Onda je započeo priču sa Aleksandrom i rekao mi je sad ću da vidi. Danas sam ga pitala da li će pričati sa njom, on je rekao jel sam normalna - rekla je Jelena.

- Njijh dvoje su tri sata pričali, ja sam ih slušao sat ipo vremena, a potom sam stavio čepiće da spavam. Moraš da znaš da oni pričaju o njima - rekao je Đedović.

O vezi Anđele i Zvezdana brujao je čitav region, a sada je Đuričićeva otkrila kako se osećala nakon raskida, te je i otkrila mnogo detalja.

- Anđela kako ti je bilo posle Zadruge 6, kako je bilo dane koje si provodila kući? Da li je bilo ponuda od muškaraca, da li si išla psihijatru, da li taj čovek ima zabranu prilaska? - upitao je Kadra.

- Osećala sam se jako depresivno, bila sam razočarana u sebe prvenstveno. Bila sam prazna skroz i depresivna. Da, sve mi je bilo teško. Bilo mi je teško da idem kući i da se viđam sa prijateljima. Naravno da su mi zamerili mnogi, što je i normalno, ali onog trenutka kada sam se završila taj odnos svi su mi pružili podršku. Nisam sebi smela da dozvolim neke stvari. Nisam pila nikakve tablete, postidela sam se pred roditeljima, bilo me sramota da dođem kući. Nisam nikoga ub*la, ali znam šta su moji roditelji zaslužili od mene. Oni su meni oprostili sve jer sam ja njihovo dete, ali nisam želela ništa da im priredim loše u životu. Meni je najteže bilo da sebi oprostim što sam ih razočarala. Uključila sam Tik Tok lajvove jer mi je bilo lakše psihički kada su mi ljudi pisali lepe stvari, najviše sam zbog toga uključivala, da bi mi prošao taj krizni period. Kada sam prevazišla te probleme onda sam se ugasila sa tih lajvova, prošlo je to od proleća, ali naravno da je to trajalo - rekla je Anđela.

Najveći šok nastao je kada je Lepi Mića ušao u crveno, te je žestoko zaratio sa Aneli Ahmić, te su tom prilikom pljuštale uvrede na sve strane.

- Je*em ti mamu, dr*ljo jedna - rekao je Mića.

- Ja sam dr*lja, po čemu? - upitala je Aneli.

- Ajde bre ćuti više rekao sam mu da ćuti. Ti si najveća moralna ku*va - rekao je Mića.

- Kako si podržavao ku*vu - upitala je Aneli.

- Na šta si ti spremna, je*em ti majku u usta - rekao je Mića.

Jelena nije prestajala da vileni po imanju, te je samo nastavila sa bahatim ponašanjem, ali i provokacijama i uvredama na Ivanov račun.

Anđela i Gastoz osamili su se u hotelu, te iskoristili priliku da se malo dohvate. Ljubili su se u malo drugačijem i tamnijem izdanju, ali sudeći po njihovoj reakciji, mrak im nije predstavljao problem.

Brutalni i hladni rat Ivana i Jelene nastavio se i u cik zore, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti, te su ih opkolili.

- Sada je najveći problem što hrani ego, pa je poenta to što mu Jelena ne da da bude u vezi - rekla je Jelena.

- Ti si bila zauzeta, pa si se smuvala. Niti sam se smuvao, niti ću da se smuvam - rekao je Ivan.

- Da li si ti njoj zabranio da komunicira sa njenim drugom Markom Đedovićem - pitala je Milica.

- Ne, ti si komunicirala i komuniciraš - rekao je Ivan.

- Da, ja nisam komunicirala sa njim zbog njega - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić