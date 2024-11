Šok!

Ena Čolić izgorela je od besa zbog Luke Vujovića koji je pozvao da bez šminke izađe pred Jovana Pejića Peju, te je tako vilenela po kući Odabranih.

- On me remi da me Peja, kada smo u lošim odnosima, vidi ovavku. Luka je stvarno kreten, zna da sam poremećena i da mi je važno kako izgledam...Je l' ti misliš da ću imati prirodnu reakciju, kada izgledam kao da sam ispala iz močvare - divljala je Ena.

-Nemoj da ti trepavice sj*bu bilo šta - rekla je Matea.

- Ja sam sada napu*ila i Luku, znam da će mi je*ati mater...Da čuješ glasovnu poruku mog sina kada sam ga pitala za ulazak, on ima 12 godina, rekao mi je: "Ti kada se probudiš jedno jutro bez trepavica, poludećeš" - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić