Brutalna pljuvačina: Ivan i Kačavenda zajedničkim snagama urnisali Rajačića! (VIDEO)

Ne bi mu se dopalo da je čuo ove reči!

Ivan Marinković i Milena Kačavenda zajedničkim snagama žestoko su opljuvali Uroša Rajačića.

- Prošle godine nije imao parfem. Nosi neki šorts nije ni za kupanje, izbledeo je. Najjače kad je on pre neki dan ozbiljno rekao: "Ne znam šta je volonterina ovde koji samo spavaju", a on do pet svaki dan - govorio je Ivan.

- On sad ozbiljno uskače u teme - rekla je Milena.

- Ima onaj hod koji se vežba - nastavio je Ivan.

- Ja sam mislila da Jelena nije mentol - rekla je Kačavenda.

- Zato je mene blam da ulazim u rasprave sa njim - priznao je Marinković.

Autor: A. Nikolić