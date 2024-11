Reakcija mi je bila katastrofa: Ena ne može da preboli što je pred Peju izašla bez šminke, Luka ju je razočarao kao niko! (VIDEO)

Ne smiruje se!

Ena Čolić ispričala je Sofiji Janićijević koliko ju je iznervirao Luka Vujović jer ju je jutros pred Jovana Pejića Peju izveo bez grama šminke.

- Šta će da mi stigne hipotetičko pitanje da sam najveći krindž na Tiktok-u? Bitan mi je moj fiziki izgled. Trepavica mi stoji, mafini su stigli, a ja kažem Luki da ne mogu da izađem. Moja sreća je što se u onoj kući ne budim nakaradna. On mene remi, a moj je drug. Nisam mogla da nađem naočare, izlazim takva... Peja me video, očekuje se moja reakcija... Ja sam krenula da im j*bem mater, bilo je katastrofa. To mi je Luka uradio, naljutio se. On mi se zakleo u svoje dete, a to su mi najgori ljudi na svetu, rekao je da neće da priča sa mnom ako mu se obratim na takav način- Izgorela sam, to nije iznenađenje nego poniženje. Ispala sam retard pred podrškom koja mi šalje mafine, drugo Peja me video takvu. Ja sam svaki dan ustajala sat vremena ranije da se sredim dok on ne ustane. Neću da me vidi onakvu, najružnija sam ikada u ovom prostoru - govorila je Ena.

- Mene boli uvo da ustajem sat vremena ranije, pa neka vide sebe - dodala je Sofija.

- Ja da sam neka suva školovana inteligencija, ali izgled mi je jedini kvalitet. Šta kao dobar sam čovek? Pa i Sneža je - nastavila je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić