Mama Džehva razvezala jezik! Brutalno urnisala Terzu, za Milicu Veličković ima samo jedan savet: Tako bih da je moja ćerka (VIDEO)

NIje ih štedela!

U emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su bivšu zadrugarku i pevačicu Teodoru Bilanović, Gordanu Gocu Džehverović i novinarku Milenu Videnović.

Oni su komentarisali odnos Milice Veličković i Borislave Bore Terzića, a za njega nisu imali ni malo lepe reči.

- Baš zbog deteta ne treba da oprosti. Kakav primer to detetu daje? Kakav primer otac daje detetu i šta ga oči? - rekla je Teodora.

- Milica je povređena i to verujem, nije lepo kako se ona žena oseća. Obaćavao joj je drugu priču. Ona je sad ogorčena i prevarena, ali ne bi trebao da bude NN lice. Neka bude odgovoran, ima da plaća alimentaciju. Ona misli da to ne znači. Deta treba da ga upozna i to ne može da sakrije, kao što je Ivan otac Željku. Ja bih tako posavetovala da je moja ćerka. Ne mora da bude sa njim javno pre prevarena. Kad je mogao posle tri dana da uradi, znači da je ne voli. Kunu se u majku, grobove i lažu. On je postupio nezrelo. On zna da se napolju diže prašina i da će da budu glavna tema jer je nenormalno ostaviti trudn ženu - pričala je Goca Džehverović.

- Ko je najviše kriv, Milica koja je verovala da on može da se promeni, Terza koji je sve uradio ili Sofija koja nema gram empatije? - pitao je Joca.

- Milica nije ništa kriva - rekla je Teodora.

- Goco, ti ulaziš unutra, da li osećaš neku energiju? - pitao je Joca.

- Ne, ne osećam. To je samo priča, posle ovoga kraj. To je popularnost, videla je kako su prošle Luna i Kija i da narod to interesuje - rekla je Goca.

- Priče se brzo zaborave kad počne nova sezona, ali ostaće ona kao ličnost - dodala je Teodora.

- Imamo takve priče i u životu. Žene roditelje, obežavali kule i gradove, pa se okrene i ode. Gazi preko leševa da dođe do cilja. Njemu je to sad lepo, ide dan za danom, nedelja za nedeljom i honorar leže. Ima priču, ima pitanja. Ako je istina da je dužan taman da vrati pare - nastavila je mama Džehva.

Autor: A. Nikolić