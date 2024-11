Sve bliži pomirenju: Ena i Peja priznali da im odnos konačno ide uzlaznom putanjom, vrtić ponovo zatvoren! (VIDEO)

Uživaju u ljubavi!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Eni Čolić koja je otkrila da daje svoj maksimum kada je u pitanju borba za Jovana Pejića Peju, što je on priznao da mu jako imponuje i da njihov odnos ide na bolje.

- Ena odakle ti toliko snage da se boriš sa celom kućom zbog svoje ljubavi prema Peji? Bravo devojko, svaka ti čast - glasilo je pitanje.

- Mislim da Peja vredi sto puta više u odnosu na ljude za koje sam se sve borila. Teško mi je da se svađam, ali sada da li je zbog njega ili nekog drugog svakako sam upala u to. Umorna sam od toga, crpi mi energiju, ali to je sad tako i neću menjati - rekla je Ena.

- Meni je baš lepo kad Ena mene hvali i kad ja nju hvalim. Mislim da baš ne zaslužujemo da se mi vređamo i pravdamo majci i ocu. Trebamo da verujemo jedno drugom više i da izgradimo naš odnos - rekao je Peja.

- Miljana kako se tebi čini njena borba? - upitao je Milan.

- Bori se na drugačiji način, a ne da daš svom dečku činiju na kojoj piše Munja. Ona sve prospe i nabije na nos, borila se dok ga nije osvojila, kad ga je osvojila, prestala je da se bori. Ako Peja misli da njihova započeta veza može da opstane, ja ću ih podržati. Ne vidim da su oboje srećni u tom odnosu, prebacuju jedno drugom mnoge stvari. Kada budem videla da su oboje srećni, tada neka uđu u vezu - rekla je Miljana.

- Ako Ena smatra da je to nešto pravo i treba da se bori za tu ljubav, ali ja sam tip osobe koji ne voli da forsira nešto što vidim da ne ide. Ako u početku vidim da je to propast, onda ne želim da forsiram. Ja da sam na njenom mestu ja to ne bih radila - rekla je Ivanija.

- Da nisi ti zaljubljena u Peju možda? Ti si ga izdvojila najlepšeg muškarca u kući - rekla je Miljana.

- Nisam, ja sam rekla da je on najsimpatičniji, ali nisam rekla da bih bila sa njim - rekla je Ivanija.

- Ovde je puno devojčica bilo zaljubljeno u njega, ali ja se ne osećam ugroženo - rekla je Ena.

