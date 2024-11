Delifini nikad jači: Anđela i Gastoz stali na put svima koji pokušavaju da im kvare sreću, pa saznali pravo lice Sofije i Terze! (VIDEO)

Drže se zajedno!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza koji je progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Da li si svestan da neki ljudi čekaju samo jedan tvoj pogrešan korak, pogrešan pogled i sve ostalo kako bi pokvarili tvoju i Anđinu ljubav - glasilo je pitanje.

- Načekaće se. Nisam svestan jer mene svi vole, šalim se. Svestan sam svakako jer to je nešto što će mi se najviše nabijati na nos, ali ne vidim problem u najavi. Nemam ni koga da gledam, a i ukoliko uđe neka dobra riba, Anđela će prva to znati. Svestan sam naravno, ovde ko je u vezi on je kao na nekom vešanju, svi u tom trenutku znaju kako i šta treba. Za sad je sve lepše i slađe - rekao je Gastoz.

- Ko ima najbolju gu*u u Eliti? - upitao je Milan.

- Po meni Anđela, deset mesta prazno, pa Mrvica - rekao je Gastoz.

- Ljudi svesno pokušavaju da mu nametnu priče, baš kao i sa Keti što su mu nametnuli da bi se Anđela iznervirala. Vidi se da je Anđela stekla poverenje u Gastoza, mislim da se i on promenio u poslednjih mesec dana. Video sam u Odabranima koliko su posvećeni jedno drugom, ali ljudi jedva čekaju da im nametnu neku priču. Sofija jeste jedna od njih - rekao je Bebica.

- Ja sam posvećen njoj, ali ja sam i dalje isti lik. Samo što neku vrstu komunikacije ne upražnjavam sa drugim devojkama - rekao je Gastoz.

- Ja moram da kažem da su Sofija i Terza pričali o parovima i da su rekli da će svakom upropastiti vezu ko se njima umeša. Onda je Terza rekao da G i A ne dira - rekao je Đedović.

- Ja ne smatram da će nama iko moći da se umeša u vezu, Anđela i ja možemo sve da rešimo i da se skapiramo u dva pogleda - rekao je Gastoz.

- Ja nikada nisam pokušala njima da uradim ništa - rekla je Sofija.

- Zna se odlično kako ja funkcionišem u vezama, ja nemam te forice i sprdam se kao on. Ja sam njemu rekla u samom početku da ako uđe u vezu sa mnom da će imati samo probleme između ostalog je i to bilo uključeno u to. Ako on da povoda nekome, naravno da će to da se nabacuje. U njegovo ponašanje uopšte ne sumnjam, on je sam neke stvari korigovao i njegovo ponašanje je stvarno perfektno. Nemam šta da mu zamerim i da pokušaju da nas razdvoje ja ću uvek verovati svom osećaju i svojim očima. Nikada neću verovati u te priče, a u Gastoza imam potpuno poverenje - rekla je Anđela, pa je Terza prekinuo:

- Ovo što Bebica radi je šuplje, kačiš se samo zbog naroda. Samo se uvlačiš nekome - rekao je Terza.

- Ja sam Anđelu svaki put komentarisao kako mislim i na osnovu njenih postupaka - rekao je Bebica.

- Anđela i Gastoz odlučuju o svojoj vezi, mi nemamo šta da se mešamo tu. Meni je ovde sve jasno, ovde se radi o njihovim bliskim ljudima - rekao je Mića.

- Mislim da će Galence i Anđela da uplove u taj mod da ne vide šta se dešava i da će da pričaju da je sve savršeno. Ne vidim idealnost u ovom odnosu. Ne može neka devojka da kaže da joj ne smeta ono što se desilo, ne može Gastoz da kaže da mu ne smeta kod Anđele neke stvari - rekao je Ivan.

