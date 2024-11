Osušila su mi se usta objašnjavajući: Sandra Rešić u RedAkciji progovorila o detaljima raskida s dečkom, evo zbog čega je došlo do razilaženja

U novom izdanju emisije "RedAkcija" na RED televiziji, voditelji Milica Krasić, Sanja Arsić i Joca novinar ugostili su pevačicu i bivši učesnicu rijalitija "Zadruga", Sandru Rešić.

Sandra Rešić, pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", na samom početku emisije otkrila je da su navodi da je raskinula s dečkom vezu tačni, te je i progovorila o detaljima.

- Jesam...Ja ne bih volela da to bude aktuelno, neko je već rekao. Nisam ljubitelj da pravim skandale oko nečega ako, na primer, izbacim pesmu. Neko je prosuo tu priču, pa je meni bilo bezveze da prosipam neku priču. Nije se potrefilo da to opstane, nismo mogli da se složimo oko stvari za koje sam mislila da smo prevazišli na početku veze. Nije on iz Dubaija, nego je na toj relaciji. Nije problem daljina bila toliko, dolazio je on puno puta, odlazim i ja mnogo puta, koliko neke stvari da smo raščistili kada je moj posao u pitanju, ta ljubomora, kao: "Zašto mora da se uzme kasnije avion, zašto ostaješ toliko?", usta su mi se osušila objašnjavajući - rekla je Sandra, a onda je otkrila da li bi ikada ostavila karijeru zarad ljubavi:

- Znaš u kom smislu odustala, ne ovako posvećena, možda jedino kada se udam i rodim decu, pa da prosto smanjim, ali ne bih volela...Mnoge su rađale i imaju učuniće, pa su nastavile da se bave svojim poslom. Da odustanem od karijere, ne...U početku je bilo sve fino, a u poslednja dva meseca je počelo da bude ne baš tako fino - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić