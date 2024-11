Sandri Rešić ugrožena bezbednost? Pevačica otkrila da li sprema tužbe, pa progovorila o pomirenju s Đedovićem

Prethodne sezone, javnost je brujala o razvodu Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović zbog Matee Car, a u celu priču umešana je, ne svojom voljom, bila i pevačica i bivša zadrugarka Sandra Rešić, te je tada došlo i do rasprave sa Markom Đedovićem, o čemu je sada govorila gostujući u emisiji "RedAkacija"!

Sandra Rešić, pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", gostujući u emisiji "RedAkcija" kod Milice Krasić, Sanje Arsić i Joce novinara, otkrila je da li ima u planu nekoga da tuži, te je i progovorila o odnosu sa Markom Đedovićem, koji je tokom prethodnog učešća, zbog celokupne situacije, iskazao distancu prema njoj.

- To je nešto što je krenulo završetkom prošle sezone, ne pominjem ta imena jer se time bave moji advokati iako su neki ljudi mislili da se to ne dešava. Samo čekam da se prikupi još materijala i ranijih stvari, jer to što mi se radilo godinama unazad, došlo je do ovde...Ne želim da se po emisijama i portalima svađam. Ako neko udari na mene i na moju bezbednost, razgovaraćemo preko suda - rekla je Rešićeva, a onda je progovorila o Marku Đedoviću:

- Nismo se mi ni svađali. Do njega su došle informacije nekakve...Ono što sam ja negde cenila kod Đedovića, iako nije bio najblaži prema meni, on je uvek završavao rečenicu s tim da ćemo da porazgovaramo. Njemu je već gomila ljudi poslala dokaze koji su na mojoj strani i dok nije došlo do razgovora. Kada smo stupili u kontakt, on je znao kompletnu situaciju kako je sve bilo - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić