Brojke naklonjene Anđeli? Otkriveno kakva budućnost čeka odnos Đuričićeve i Gastoza

Odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza mesecima unazad intrigira javnost, a s obzirom na to da i dalje kriju svoju vezu od učesnika "Elite 8", a danas im je mesečnica odnosa, numerolog Stefan Dragojlović je izneo prognozu njihovog odnosa.

Kako kaže Stefan Dragojlović u emisiji "RedAkcija" kod voditelja Milice Krasić, Sanje Arsić i Joce novinara, od veze Anđele i Gastoza nema ništa, zato što on nije njen tip.

- Nema ništa od toga! Nije on njen tip, a ona njemu može da bude od petka do subote. Gastoz je riba u horoskopu, on ne može da ima ozbiljne veze, dečko nije perspektivan za ozbiljne veze. Gastoz je nešto najbolje što može da joj se desi u rijalitiju, s obzirom da se u prethodnoj ukopala. Ima to lepo ime. Ono što je intresantno, ovo je "Elita 8", a osmica u numerologiji simbolizuje anđela, a ona se zove Anđela, tako da postoji mogućnost da će se visoko kotirati. Anđela traži neke druge stvari u životu, u realnom životu nisu kompatibilni uopšte - rekao je Stefan.

Autor: Nikola Žugić