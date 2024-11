Tozla se oglasio na mesečnicu Anđele i Gastoza: Iz prve ruke otkrio šta njegovo okruženje kaže na ovu ljubavnu priču

Takmičari "Elite" danas su saznali da su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz već mesec dana u vezi. Oni su svoju ljubav vešto krili, a odali su ih pokloni fanova koji su stigli u Belu kuću tokom emisije "Pitanja gledalaca".

Mnoge zanima kako Gastozovo okruženje gleda na ovaj odnos i da li im se dopada Anđela, a za naš portal oglasio se njegov najbolji prijatelj, popularni reper i muzički producent Damjan Čarapić poznatiji kao Tozla.

- Prvo i osnovno voleo bih da prenesem poruku svih Gastozovih prijatelja da nam užasno nedostaje i da nam je gore palo kad je otišao u rijaliti nego zatvor jer smo tad imali neki kontakt sa njim, pa je to funkcionisalo, a ovo sad pošto nemamo nikakav kontakt u fazonu smo da nam mnogo nedostaje - govorio je on, pa nastavio:

- Da li će da bude sa Anđelom ili nekom levom ribom, to nam je nebitno. Anđela nam je simpatična, to sam naručito ja forsirao od starta da je kul lik i kul su mi kad ih vidim zajedno. Meni tu sve štima. Koliko će on da izdrži sa njom pošto vidim da je ona "control freak" ne znam, ali za sad se drži bolje nego što sam od njega navikao napolju. Slatki su mi. Ono što smo mi videli i kako nama izgleda je da je Anđela super i da su slatki. Ne znamo koliko će da traje, znajući njega neće dugo, ali možda se saplete i bude ozbiljnije nego njegove prošle veze - poručio je Tozla za Pink.rs

Autor: A. Nikolić