Spremna da zakopa ratne sekire s Asminom?! Sita se oglasila za Pink.rs, šokiraćete se kad čujete šta je imala da mu poruči

Anelina sestra sve ostavila u čudu.

Sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić oglasila se za Pink.rs i sve ostavila u čudu, s obzirom na to da je odlučila da povuče određene uvrede koje je uputila bivšem zetu Asminu Durdžiću.

Naime, Sita se po svoj prilici pokajala zbog određenih etiketa koje je dodelila Asminu.

- U svađi sam izjavila da je on peder, kada se govorilo o tome da sam ja sa njim na onom porno-snimku, ali ja znam da on to nije - poručila je Sita za Pink.rs i time nagovestila da je i ona spremna da sa Asminom zakopa ratne sekire.

Moguće je da je Sita krenula stopama sestre Aneli, pa je odlučila da i ona zakopa ratne sekire s Durdžićem.

