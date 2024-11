Otkriveno pravo lice Aleksandre Nikolić: Dobila epitet foliranta i glumice, svi ubeđeni da je ipak pala na šarm Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Proglašena najvećim folirantom Bele kuće!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'' koju će ovu noći voditi Ivana Šopić. Na prvom video snimku prikazan je razgovor Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze u kom Sofija uvodi svom dečku zabrane, a to je da ne može više da razgovara sa Aleksandrom Nikolić.

- Ja sam stvarno u šoku, bez teksta sam - rekla je Aleksandra.

- Aleksandra je pričala da ko se najviše svađa, ti ljudi se privlače. Imala sam u glavi da joj se dopada Ša, pokušala je to da rastavi. Potom je pokušala kod Aneli i Mateje, pa je priznala da je Bebica gledao, sad na kraju Ivan. Imam pravo da pomislim da će i kod nas da se umeša. Zacrtala je sebi da ruši parove, evo umešala se i u odnos Ivana i Jelene - rekla je Sofija.

- Ja se nikada nisam umešala u odnos Sofije i Terze, nisam ni pomislila na to - rekla je Aleksandra.

- Ona namernoi radi sve stvari od početka. Priča u bubicu da radi ovo da bi videla svoje dete, ko želi da vidi dete na ovaj način. Ovo je žena koja pravi najveće spletke - rekla je Aneli.

- Jelena je žena nasilnica i on nju maltretira - rekla je Aleksandra, ali je Ivana prekinula:

- Ti si odlučila da mu pomogneš tako što ga vučeš za nos? - upitala je Ivana.

pročitajte još Tozla se oglasio na mesečnicu Anđele i Gastoza: Iz prve ruke otkrio šta njegovo okruženje kaže na ovu ljubavnu priču

- Ja sam napravila sebi sra*e, sebi na štetu sam uradila. Da sam htela da je diskvalifikujem išla bih mnogo jače. Ja se nje bojim, okej ja sam prouzrokovala problem, ai nisam očekivala da će krenuti na mene. Nisam verovala da će da me maltretira, zato se nisam povukla - rekla je Aleksandra.

- Nisam znao koji joj je krajnji cilj, ali sam znao da se igra. Nisam ja toliko glup da će mene jedna Aleksandra zavede da ja padnem na kolena. Ja sam ubio dve muve jednim udarcem. Vrlo dobro sam znao šta želim, vrlo dobro sam procenio šta Aleksandra želi. Kada je ona večeras ušla u izolaciju ja sam spavao, prvo da kažem ja sam znao šta je Jelenina namera. Aleksandra je ušla u izolaciju i rekla da želi nešto da mi prizna, ja sam rekao da znam šta hoće da mi kaže. Ona se u razgovoru sa Aneli ukanalila dovoljno jer opravdava cilj sredstvom. U utorak je planirala da me zavede, odnosno da plan sprovede u delo, ne znam da li je pomislila da bi ja na keca nju hteo da poljubi. Shvatila je da nema Drveta i znala je da su klipovi večeras zato je priznala. Nijednog trenutka nisam osetio da sam joj se dopao - rekao je Ivan.

- Meni kad se namestila situacija da mi prokomuniciramo posle svih komflikata, meni je pala ideja na pamet da se poigram sa njim. Ja sam se unela u to i uživela, ja sam rekla Sandri odmah da me grize savest. Meni je bilo krivo posle jedan dan, ali rekla sam sebi nema nazad. Ja sam želela da vidim svoje dete i znala sam što to radim - rekla je Aleksandra.

- Ja sam već u nedelju video da se ona već malo primila na mene, ono što je ona u nedelju to ne bi nijedna profesionalna glumica mogla da odglumi. Sve je jasno. Večeras dok smo pričali ona sa svima normalno razgovara, a i sa mnom isto, pa se seti da treba da se vrati u ulogu, pa kaže da je on go*no, pa je go*no - rekao je Ivan.

- On jeste go*no i manipulator i kroz to ne mogu da ga doživim i predstavim kao dobrog čoveka, ali ima i svoje dobre strane - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.