O ovome je reč?! Bebica ubeđen da su Aneli i Ena na udaru što su oprostile jedna drugoj zato što su bitne karike u rijalitiju! (VIDEO)

Zanimljiva teorija!

Nenad Macanović Bebica dobio je reč, te je prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Ene Čolić za koje smatra da ih svi osuđuju zato što su bitne karike u rijalitiju.

- Što se tiče ovoga kako sam ih uvezala, apsolutno sam to i mislila u datom trenutku. Aneli i ja smo imale neku raspravu i ona je govorila kako ja vređam sve žene. Ja nisam imala napadački stav prema njoj, a onog trenutka kada sam joj nešto skrenula pažnju, ona je rekla da je ja napdam. Ja se nadam da niko nije ćorav kada je Aneli u pitanju - rekla je Milena.

- Sada je Aneli najgora, kako to odjednom, a svi su drugi dobri - rekla je Aneli.

- Evo malopre je dobacila Miljani da nije istina šta priča. One se sve ne plaše Miljane kao i ne taktiziraju - rekla je Milena.

- Milena i Aneli se vraćaju na početak svog odnosa. Jasno je da Milena kaže da je prešla Aneli preko svega samo zbog trudnoće. Meni je okej to što su Aneli i Ena spustile loptu, ali nije logično da sede sad i piju kafu kao i što ne rade - rekao je Bebica.

- Šta si sve pričao za Đedovića meni u Zadruzi 5, sve najgore si pričao - rekla je Miljana.

- Pa ti si još gore uradila, pa si dobra sa mnom - rekao je Đedović.

- Da su to uradile Mimas i Sofi niko ne bi obratio pažnju na to, poenta u tome je što su to Ena i Aneli u pitanju. Kada bi Ena izvređala Kumu ona bi tada slagala i smirilo bi se sve - rekao je Bebica.

- Meni je delovalo čudno u početku sve, očekivala sam kontru, ali je nisam dobila - rekla je Milena.

Autor: N.P.