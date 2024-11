Novi preokret: Aleksandra priznala da joj se osladila igra sa Ivanom, iskreno progovorila o njihovom flertu! (VIDEO)

Mnogi nisu očekivali da će izneti ove detalje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako Aleksandra Nikolić priča da bi se u rijalitiju udala za Ivana Marinkovića.

- Ovo je rijaliti, ja sam se unela - rekla je Aleksandra.

- Je l' ti se odladilo? - pitala je Ivana Šopić.

- Jeste - priznala je ona.

- Ja sam ležao na krevetu, ona je došla do vrata i rekla da ćemo da imamo svadbu. Setite se klipa gde su Sandra i Aleksandra pričale da imam poglede prema njoj i rekla je da su to pogledi koji liče kao da ja imam neki plan, a ne kao da je gledam kao ženu. Sad mogu da smatram da ona već dugo ima plan da sa nekim muškarcem uđe u priču. Kad sam pitao kako je videla da ima šansu kod mene, rekla je da je videla poglede. Ako neko počne tek tako, ja sam uzvraćao. Ona i ja smo pre neki dan rekli jedno drugome da znamo šta radimo. Napravila se situacija da moram da izađem iz priče sa Jelenom hitno - govorio je Ivan.

- Uviđam da ovde niko nikad neće priznati poglede, ako ne izađu na klipu. Kad sam rekla da me je Ša gledao to je bio haos i shvatila sam da ne smem to da kažem. Ja sam odlučila da ne komentarišem ko je mene kako gledao. Videla sam da on uživa sa mnom u razgovoru i da je njemu falilo sve ove godine. Nisam želela da mu budem psihijatar, pričali smo normalno. Ja sam žena zavodnica, ja ako hoću muškarca ja ga pojedem. Muškarci se tu odmah kompleksiraju - nastavila je Aleksandra.

- Ne kompleksiram se nego kažem da je bilo uzajamno - dodao je Ivan.

- Aleksandra, odakle ti potreba da se objašnjavaš ako si se igrala? - pitao je Karić.

- Kome? Nije on mene gledao, eto - rekla je Nikolićeva.

- Oboje se vade na priču igre - poručio je Đedović.

- Jasno je da Ivan ne veruje Aleksandri da je igrala igru, iako priča da je znao da je imala nameru. Ako si igrala igru, zašto objašnjavaš kako ti zavodiš? - pitao je Karić.

- Ja sam se zaigrala u igri i to mi se dopalo - priznala je Aleksandra.

- Ispalo je da je pustila suzu jer ima prepreku - dodao je Stefan Karić.

Autor: A. Nikolić