Imala šta da kaže!

Voditelji današnje emisije RedAkcija su Milica Krasić i Goran Todorović koji su ugostili pevačicu i bivšu rijaliti učesnicu Vesnu Vukelić Vendi.

Vendi je na samom startu emisije komentarisala Ivana Marinkovića i Jelenu Ilić i njihov odnos koji je poslednjih dana u Eliti izuzetno turbulentan:

- Ivanu sam ja čak dala savet da fertuje i da uživa, ali Jelena sada opet manipusliše sa Ivanom. Ona je shvatila da joj mnogo toga ne funkcioniše njena priča flerta, pa sada kreće da napada jer ona voli kada ide priča oko nje. Ona igra za Ivanove neprijatelje i oni to koriste, njoj daju komplimete njegovi neprijatelji. Oni ruše Ivana na taj način, tačnije pokuašvaju mada se on ne da, ali posustaje jer je Jelena njegova ,a ahilovu petu, koliko god da je on dominantan ne ide mu lako. - rekla je Vendi.

Autor: N.B.