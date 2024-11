Hitno oglašvanje Zoran Pejića Peje: Nakon što je Ena stavila Jovanu do znanja da su u vezi, njegov otac otkrio da li ih i dalje podržava (FOTO)

Hit!

Tokom prošle noći u emisiji "Gledanje snimaka" Jovan Pejić Peja je rekao da njemu Ena Čolić još uvek nije devojka, tačnije da nisu uplovili u ljubavni odnosu.

Međutim, kada je to Ena čula, ona je Peji stavila do znanja da su njih dvoje u vezi i da to mora da prihvati.

Stariji Peja se tim povodom oglasio na svom Instagramu i podržao Enu koja je njegovom sinu stavila do znanja da su u vezi.

- Kraljica - napisao je Zoran i stavio srce.

Autor: N.B.