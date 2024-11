Jelena im više nije pretnja?! Ivan i Aleks sve bliži ulasku u vezu, Karić siguran da žele da sakriju svoje emocije (VIDEO)

Sve bliži i bliži!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću. Na narednom video snimku prikazan je razgovor Aleksandre Nikolić i Luke Vujovića u kom ona plače zato što su svi osudili njenu igru sa Ivanom Marinkovićem.

- Malopre se sve videlo. Nju da nije zanimalo, ona bi rekla važi igrali smo se oboje i to je to - rekao je Mateja.

- Ne nego sam ja bila šokirana kao jel moguće da je on izmislio u sekundi - rekla je Aleksandra.

- Ovo je mnogo veća igra od svih njihovih igara. Ovde se samo radi o dopadljivosti i s jedne i s druge strane. Ovo je Mateja dobro zapazio, ona je zastala i nije htela da mu kaže. Sve ovo i da je počelo kao igra, čini mi se da se u međuvremenu nešto desilo. Te igrarje su vrlo opasna stvar iz razloga što ljudima može da se dopadne ta druga osoba iako nisu očekivali. Mislim da su oni Jelenu izbacili iz kompletne priče - rekao je Đedović.

- Mi smo suštinu pogodili i na pravom smo putu, on želi da nas zbuni - rekao je Karić.

- Da je smislila zadatak bez zadatka to mi nije nigde veze imalo, Ivan je ovde klasično kontrirao. On je ovde slagao, on se smeška ovde. Aleksandra se prepala Jelene, svesna je da će imati pakao. Vidi se da Jelena spušta loptu sa Urošem, mislim da će popustiti njih dvoje - rekla je Aneli.

- Ljudi jel ste vi provalili da Ivana uopšte ne zanima Jelenu - rekao je Đedović.

- Očekujemo Jeleni svake noći posle emisije, imao sam mnogo toga da kažem, ali više nemam čime da ih presečem - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.