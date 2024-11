Šok razgovor!

Jelena Marinković nastavila je razgovor sa Bebicom o Ivanu Marinkoviću.

- On zato tako i priča za tvoju sestru - rekao je Bebica.

- Onda on kaže da me je sestra ucenjivala. Moja sestra zna da mi ostavi kreditnu karticu, da bi sve nestalo. Moja mama nije htela da mi prepiše stan zbog njega, ja to nisam shvatala godinama. Mi smo došli u situaciju da pred ulazak nemamo dinara, ja zovem moje i pričam: "Kako vas nije sramota, imate dva imanja, kuće, šta sam ja ovde vama?", meni baba kaže: "Nemoj da se svađaš i ljutiš, kazaće ti se jednog dana". Tata mi je uvek govorio: "Kada budeš jednog dana stekla nešto, shvatićeš koliko je teško baciti nekome", ja nisam razumela, ljutila sam se na njih da oni mene ne vole, da me puštaju da živim kao podstanar - rekla je Jelena i nastavila:

- Kad smo ušli u prošlu sezonu, počela sam da razmišljam...Pitala sam mamu da li je na to mislila kada sam izašla, klimnula mi je glavom...Prihvatili su venčanje jer su videli da se on lepo ponašao u šestoj sezoni, da ne pije, još kontakt s detetom...Meni se deda nikada nije mešao, kada sam izašla, samo mi je rekao: "Hvala Bogu da si se otarasila ovog, nemoj više nikada da mu se vratiš", deda, koji ima 90 godina...Ja pitam Rajačića danas: "Šta sam tebi uradila da pričaš te stvari", kaže: "Ti si mene prva uvredila, ja sam to rekao, žao mi je, jeb*ga"... - rekla je Jelena.

- Je l' ti smeta što on provodi vreme s njom, da će da nastavi dalje - pitao je Bebica.

- Ne, samo bes, besna na sve što se dešavalo. On je mene ucenjivao i kada sam prihvatila da budemo dobri, on je ovo radio da bi me ponizio i jer je video da dok me ucenjuje da ja ne radim ništa. Ovo je uradio da bi mu nahranila ego, jer je bio iskompleksiran - rekla je Jelena.

- Ispada da ti imaš emocije prema njemu - rekao je Bebica.

- Ne, on je svestan da je u rijalitiju, a njemu odgovara da malo nahrani ego i da, plus, izazove reakciju...Koji razgovor, nisam mogla da izdržim duže od minut, jer on meni ispira mozak. Kada je trebalo da demantuje one stvari za mene, ja ga napu*avam jer ne demantujem, on smišlja šta će da kaže, jer ja ne komuniciram sa njim. U subotu dolazi kao kod mene, pokušava da ulazi u krevet i da priča sa mnom, tj. to je petak na subotu. Bila sam besna na sebe što sam to dozvolila, pomračenje sam doživela - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić