Džulovka, Ivan joj je bio karta za ostanak u Beogradu: Kačavenda priznala zbog čega je razočarana u Aleksandru, pa osolila po Jeleni Marinković (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda ustala je, te je tom prilikom prokomentarisala odnos Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić.

- Ja sam ušla u nekakvu vrstu sukoba sa njom, ona me je razočarala ozbiljno. Distancirala sam se od nje, ona je to primetila, kada sam bila u pitanju, ona je napravila dramsku pauzu i rekla je: "Dobro", ako sedi dva meseca sa mnom i kao takvo mišljenje ima o meni...Onda mi je rekla: "Nisam htela da ti kažem da ne procure informacije u kući", znači ti mene smatraš tračarom ovde? Ide na Marinkovića koji nije nimalo glup, a Jelenu je ozbiljno potcenila. S druge strane, kada sam rekla da ostavljam šansu da se on njoj dopao, sada ja njoj ništa ne verujem. Meni je Jelene zaista žao, iako ne mogu očima da je gledam - rekla je Kačavenda.

- Kako komentarišeš to što Jelena pravi skandale, a Ivan je ne intresuje? S druge strane, Ivan je sve više zaintresovan za nju, a njenom pojavom joj sve više zaboravlja na Jelenu - pitao je Darko.

- Ja mislim da je Ivanov i Jelenin odnos čista patologija. Kada sam je juče videla, malo mi je falilo da joj priđem, nego sam se bojala da ne pomisli da je i ja provociram. U Aleks je prepoznala da može nešto da se desi. Ja mislim da je ona džulovka kojoj je Ivan bio karta za Beograd - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić