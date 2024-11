Zna da je on moj neprijatelj: Anđela na ivici nervnog sloma zbog Gastozovog postupka prema Ivanu, on u šoku zbog njenih suza! (VIDEO)

Haos oko torte!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Nenad Marinković Gastoz odgovarao je na Darkova pitanja.

- Koliko ti je lakše otkad ste Anđela i ti obelodanili vezu - pitao je Gastoz.

- Otkad se to desilo samo neki problemi, ceo dan neka netrpeljivost. Bolje bi nam bilo da smo ćutali. Mi smo dve različite naravi, evo jedan glup primer, krenem da sečem tortu i mi uzeli na tanjir. Ja ostao da sečem, razdrao se ko hoće tortu i kaže Ivan hoću i ja mu dam. Anđela se naljutila, jer nam je svašta rekao, ali ja ga gledam kao čoveka, koji nema šta da jede. Ja mu dam tortu, nije ni sažvakao, a već je počeo da pravi smicalice - rekao je Gastoz.

- Ivan zbog Aleksandre postao svetac, Jelena isto. Ne mogu to da gledam, ja ne znam šta je ovo. Što se tiče ove situacije, ne postoji niko ko ne bi dao hranu nekom, ako je gladan. Ne radi se o hrani, nego o Ivanu koji me je ove nedelje toliko izvređao i zna da je to naša torta, a on mu da parče - rekla je Anđela.

- Nisam znao da je njihova, ali ovo je sujeta što nisu prva tema - dobacio je Ivan.

- Dao mu je oružje da me uništi, povredio me je, jer zna da je on moj neprijatelj - kazala je Anđela.

- Ja njega gledam kao klošara, ne kao čoveka - kazao je Gastoz.

- Ne tražim da me brani od tog odrona, ali ne može da ga hrani - kazala je Đuričićeva.

- Nećeš mi prebaciti te suze - odbrusio je Gastoz.

- Šta se to promenilo u odnosu sa Anđelom - pitao je Tanasijević.

- Ništa i ništa se neće promeniti, ovo ćemo rešiti. On je opet pokazao koliko je dno, ja sam ispao veliki i uvek ću ispasti veliki - odgvorio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković