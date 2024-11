Haos!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi sa njom porazgovarao o tome što je zaplakala kao i o situaciji sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ja sam debil što sam se iznervirala, samo treba da pustim i to je to. Ja sam kretenka jedna obična koja se tako iznervira zbog sitnica koje mi znače, a on je u pitanju...On bi tu hranu mogao da podeli sa Ivanom, pošto sam ja jako loša - rekla je Anđela.

- Da li smatraš da si ispala sada cicija - pitao je Darko.

- Ne ispadam, ja sam generalno takva, sebična i škrta, da neko umire od gladi, ne bih mu dala. To je zaista tako. Mi smo dijametralno različiti - rekla je Anđela.

- Da li ostavljaš prostor da nasamo porazgovarate i pokušate da dođete do zajedničkog jezika - pitao je Tanasijević.

- Naravno da ćemo popričati. Moramo da nađemo zajednički jezik, i rešenje je da ćemo poklone podrške deliti sa na primer Ivanom ili kao prošle nedelje, Mimom...Ja sam već pre toga reagovala kada sam rekla: "Bravo", meni je bio dovoljan postupak. Ne želim više da plačem i da se nerviram zbog ovakvih stvari. Meni je Ivan benigna ličnost - rekla je Anđela.

- Ako na primer sada mi damo njemu, on uzme i pojede, a ako će stvarno taj čovek da koristi to kao oružije, to onda nije ljudski i stvarno je bolesno - rekao je Gastoz.

- Šta se promenilo u kući kada pričamo o drugim ljudima otkako ste ti i Gastoz obelodanili vezu - pitao je Tanasijević.

- Ja nisam osetila nikakvu sujetu, ne mogu da lažem, svi su isti kao i ranije...Ove nedelje se desilo dva puta da mi je izmamio suze, a ne osmeh - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić