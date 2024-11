Smatram da jeste lek za moju glavobolju: Peja obećao da će dati sve od sebe da usreći Enu, pa progovorio o Bakijevom uticaju! (VIDEO)

Blista pored nje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Darko je podigao Jovana Pejiću Peju.

- Da li si svestan koliko te Ena hvali - pitao je Darko.

- Jesam, kako nisam. Toliko puta je ustala da me odbrani, svašta ume da kaže, ali i ja njoj - odgovorio je Peja.

- Rekli ste da treba da razgovarate, kako vam ide - pitao je Tanasijević.

- Najbolje su postupili Anđela i Gastoz, jer su krili to. Ima sigurno nekog Bakijevog uticaja, ali to ne može da utiče na nas. Možda je to neka sujeta - rekao je Peja.

- Šta se promenilo u odnosu sa Enim, jer je sad postala tvoj lek - pitao je Darko.

- Danas me je zagrlila dva puta i smatram da jeste lek za moju glavobolju. Prija mi njena pažnja i kad me zagrli. Smatram da je mazna i pažljiva, volim to - kazao je Peja.

- Rekao si da želiš da ona bude srećna, da li si svestan tih reči - pitao je Darko.

- Primenio sam neke stvari u praksi, ali daću sve od sebe da bude srećna - rekao je Jovan.

- Priča se Baki loše deluje na tebe, kako ti reaguješ na to - upitao je Darko.

- Rekao sam i da spolja volim da se družim sa starijima. Znamo se 15 godina i znam da nije sujetan - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković