Aleksandra se u suzama obratila dečku: Danas je važan dan, iz Elite mu poslala emotivnu poruku! (VIDEO)

Savladale je emocije, ne prestaje da plače!

Aleksandra Nikolić večeras se iz "Elite" obratila svom dečku. Ona je tokom emotivnog govora povodom njegovom rođendan završila u suzama, ali i pričala o situaciji koja joj se desila sa Ivanom Marinkovićem.

- Dobro veče mojoj porodici. Ljubavi, želim da ti čestitam rođendan. Želim ti sve najlepše, od srca. Znam da znaš kako se osećam, napravila sam milion grešaka. Sve što želim sebi, želim i tebi. Verujem da sejako nerviraš i da bi ušao u telvizor da mi pomogneš i da bi me samo ti razumeo. Znaš koliko mi znači da razgovaram, volim duboke teme.. Ovde su sve shvatili drugačije. Napravila sam sr*je, jer to sam ja. Žao mi je što se to baš danas dešava, poslednjih dana. Danas je svaka reč suvišna jer šta god da kažem nije dobro. Znam da će i ovo da prođe. Večeras su "Nominacije" i verujem da će da me pljuju, ja ću to da podnesem. Žao mi je što sam danas tužna i nadam se da shvataš. Hvala ti za sve. Teško je kad ne znaš da li je sve okej, jako sam emotivna. Sramota me je što plačem. Izgubljena sam, mozak mi je sluđen i ovo mi se nikad u životu nije desilo - plakala je Aleksandra dok je pričala u kameru.

Autor: A. Nikolić