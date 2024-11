Kuku, lele!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ja sam se baš skoncentrisala da slušam, uživam da budem slušalac. Što se tiče fekalija o kojima je pričao Gastoz, imala sam slično poređenje. Trudim se da iz svega izvučem najlepše, tako sam i od ovog lika pokušavala da izvučem. To je kao da iz gov*eta cediš sok od jabuke. Jedna glibava grozna žaba preko puta zmije. On je sinonim za neuspeh životni, jedini uspeh mu je Goca Tržan, mislim da je ženu sramota što se životno stavlja u istu rečenicu gde i on. Ne smatram ga žrtvom definitivno, on je čovek koji provocira nasilje, uživa u tome. Sve najgore mislim o njemu - rekla je Ena, a onda je prešla na Aleksandru:

- Što se tiče Aleksandre, do ovog momenta si mi ti najveće razočarenje u rijalitiju. Od sjaja do očaja, to si ti. O tebi imam dobro mišljenje, mislim dobro...Zanimljiva si mi, ali ovo je nenamerno uticalo na naš odnos, otišla si jako duboko, jer si navikla da plivaš sa ajkulama, a plivaš u septičkoj jami, jer je on gov*o - rekla je Ena.

- Ako ćemo realno o vulgarnosti i prostakluku, meni je to veći blam - rekla je Aleksandra.

- Do pre mesec dana kada si komentarisala blamove, ja sam mogla da ti ćutim - rekla je Ena.

- Meni nije bio cilj da zbog flaše vina se čerečim ovde - rekla je Aleksandra.

- Mislim da si totalno pogrešila. Ja sam cenila tvoje mišljenje, sada si tema, jako loša tema. Ti nisi ni dobila zadatak! Ne da mi se ne sviđa ovo, odvratno mi je - rekla je Čolićeva.

- Ja mislim da se ti napiješ utorkom da bi bila tema - rekla je Aleksandra.

- Evo, mi nismo imali utorak pa si napravila da budeš tema. Ne plivam u septičkoj jami, plivam ovde gde se lepo snalazim. Napravila si od ovog čoveka šmekera, da on čovek priča samouvereno u radiju kao da može za 10 dana da smuva keramičkog zeca. On nije ni svesna svoje nesvesti, a mene ne zabrinjava njegova nesvest, nego tvoja - rekla je Ena.

- I mene je brinula tvoja nesvest kada si se ljubila sa Munjom, a ti se razvlačiš svakog utorka kao najveća dron*ulja - rekla je Aleksandra.

- Mislim da si se previše primila na ovo da si fatalna...Meni je ovo jako kur*inski što radiš, pokazala si da bi se je*ala da bi došla do deteta. Ništa gore nema od ovoga! Rekla sam da ko god da je preko puta Ivana Marinkovića, zbog Luke, ostaviću osobu preko puta, tako je i sad - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić