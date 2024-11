On ne ide uz nju: Aleksandrina drugarica dala sud o njenom odnosu sa Ivanom, pa otkrila kakav stav ima porodica Nikolić!

Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije ''Nominacije'' većinski deo učesnica osudio je Aleksandru Nikolić zbog odnosa sa Ivanom Marinkovićem. Podsetimo, ona je nedavno izjavila da je s njim igrala igru, prilikom čega je negirala da ima emocije prema njemu, što je izazvalo negativne komentare takmičara.

Aleksandrina prijateljica Gordana Despotović za portal Pink.rs dala je svoj sud o novonastaloj situaciji.

Gordana se osvrnula na brojne kritike takmičara na Aleksandrin račun, te je otkrila da li njeno okruženje podržava odnos sa Ivanom.

- Aleksandra je jako nepromišljeno ušla u taj odnos. Verujem da može da vrati vreme, da ne bi ušla u to. Mi, njeni bliski ljudi smo tu za nju, podrška smo joj, ali smatramo da nije trebalo da se upušta u to druženje sa Ivanom. On nije osoba za nju. Oni kao par ni fizički ne idu zajedno, drugovi mogu da budu, jer imaju o čemu da pričaju. Mislim da je nakon emisije ''Nominacije'' i sama svesna da od toga nema ništa, odnosno da će se povući iz tog odnosa. Ne mislim da ima bilo kakve simpatije prema njemu. Ona je i osuđena od takmičara jer je igrala igru s njim. Verovatno je ostavila prostor da pojedinci misle da je je možda ravila neke emocije, samo da je ne bi toliko osuđivali, ali je svesna da se sad kasno za to. Ona nije loša osoba, samo je pogrešnan postupak imala. Na kraju krajeva, ništa konkretno nije uradila sa njim, zato smatram da nije toliko pogrešila, koliko joj takmičari tereta prepisuju - zaključila je Aleksandrina drugarica.

Autor: S.Z.