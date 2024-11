Rešila da progovori teškim danima, koje neće moći da zaboravi!

Jovan Ilić - Jova novinar, posetio je u sklopu emisije ''Rijaliti rešetanje'' dom Milice Veličković, koja je u podmakloj trudnoći. Ona je otkrila kako njen život teče, nakon što je njen, već sada bivši verenik Borislav Terzić Terza načinio preljubu sa Sofijom Janićijević.

Kako si?

- Dobro sam. Izbegavam da izlazim van kuće. U stanu živim sa mamom i babom, ovde ćemo živeti i kad se beba rodi.

Milice, ti si spremila izbeštaj od tvog ginekologa, koji jasno svedoči tome da si imaš rizik od prevremenog porođaja, usled stresa koji ti se desio. O čemu se radi?

- Da, tako je. Zbog toga moram da mirujem više. Zna se da je zbog stresa koji sam pretrpela sve ovo sad. Posledice su jasne. Nisam želela sve ovo da ističem i pokazujem.

Jasmina Ahmić je rekla da se nedavno čula sa tobom i da si prokrvarila. Mnogi su pomislili najgore, o čemu je reč?

- Nisam prokrvarila, ali postoji rizik o prevremenom porođaju. Zabolelo me je jer su mnogi učesnici govorili da ne može da se desi spontani, jer sam bila šesti mesec trudoće, kad me je Terza prevario, ali mogu da imam prevremeni porođaj i da se, ne daj Bože dete rodi s nekom anomalijom. Njena porodica me prijavljuje, Terzini mi traže pare da vratim njegove kamate. Nema više potrebe da bilo koga štedim, to je jasno.

Ti si žestoko prokomentarisala gest Terzine porodice koji su Sofiji i njemu poslali bračnu posteljinu.

- Da. Navodno nisu za njihov odnos, a šalju posteljinu. Njima posteljina, a meni nikada u rijalitiju nisu poslali ni čokoladicu. Žao mi je jer sam ih štedela, jer su oni samo za uvrede. Ne znam što su itihnuli. Do sada sam ja bila krivac jer je on loš, a što ih sad nema nigde da ga podrže u svemu i oglase se?

