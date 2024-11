Je l' treba da rodim dete s anomalijom da shvate kako mi je: Milica brutalno oplela po Terzićima, smatra da su oličenje surovosti! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milica Velićković je u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'' progovorila o odnosu sa porodicom, njenog veg sada bivšeg verenika Borislava Terzića Terze.

Rekla si da nisi u dobrom odnosu sa Terzinom porodicom.

- Ukoliko sam im ja bila smetnja, komulikaciju su mogli da uspostave sa mojom majkom, ali nisu ni to. Što se tiče moj porođaja, termin mi je za više od mesec dana, a mene zanima kako će Terzići to proslaviti nakon svega i da li će Terzi ćestitati devojka Sofija. Tu morbidnost ni da zamislim ne mogu. Sve te stvari su mi morbidne. On sa svojom devojkom mene ponižava. Trenutak kada su Terzini njemu poslali čestitku u kojoj je pisalo ''budi dobar otac, kad već nisi dobar muž'' je najsramnija. Folirali su se da su dobri prema meni letos, a sada su pokazali svoje pravo lice. Je l' ja treba da pobacim dete, ili da sene daj Bože rodi s nekom anomalijom, da bi oni shvatili da sam pod stresom svakodnevnim.

Kako gledaš na to što Terza svaki put mora da se kune u svoje nerođeno dete?

- Pre svega mi je prebolesno jer njih dvoje imaju se*s tamo, a on ne misli da li ja gledam. Njega gledaju njegovi, a nju njeni, što im očigledno ne smeta. Njemu ništa nije sveto, on nikoga ne voli. Voli samo sebe. Munjez i on misle da su bitni, ne znaju koliko su sebe ukanalili. Kad izađe, on i ja nemamo o čemu da pričamo. Što se mene tiče on je N.N. lice, meni ne treba da se obraća.

Sofijina majka te je tužila, o čemu se tu radi?

- Oni su jako čudna porodica. Za neke stvari koje tvrde nemaju dokate, a opet ističu to. Veoma mi je smešno sve to. Znam da je Meda izvesni Sofijin dečko, ali mi nije jasno kako njena majka ne zna ko je to.

Autor: S.Z.