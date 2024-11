U Premijeru Vikend specijal se telefonskom linijom uključila sestra akutuelne učesnice Elite Aneli Ahmić, Sita.

Sita Ahmić je u razgovoru sa voditeljkom Bojanom Lazić otkrila kako komentariše aktuelnda dešavanja u Eliti:

- Potresla me je svađa sa Lepi Mićom, to me je baš razočaralo, vređanje koje je bilo baš loše, a to od njega nisam očekivala - rekla je Sita pa se porokomentarisala da je njena sestra u Eliti trenutno sama:

- Jeste ona je sama, a ona na to nije navikla, ona voli da ima drugaricu, nekog momka, a sada joj je teško. Hvala Teodori i Bebici, i Đedoviću što su tu, ali imaju i oni svoja posla.

Sita je nakon toga porokomentarisala odnos njene sestre i Mateje Matijevića:

- Mislim da ona nije zaljubljena u njega, već da ima tu želju da se oseća voljenom. Moram da kažem da je ona mnogo jača od njega, a on nije za nju, on je mnogo mlađi - rekla je Sita pa je otkrila da Aneli letos nije zaboravila Janjuša:

- Patila je letos i to je krila od mene, ona je znala gde je on i šta on radi letos, a da li ga je danas zaboravila, ne znam.

Autor: N.B.