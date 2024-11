Nije ispoštovao nekog koga sam najviše volela: Miljana osula rafalnu paljbu po Bebici jer joj je uništavao ljubav sa Zolom! (VIDEO)

Šok obraćanje!

U toku je glasanje za najnepažljivbijeg takmičara u "Eliti". Ovonedeljni vođa Miljana Kulić dala je reč Lepom Mići.

- Neću da navedem Keti jer ona za mene nije u odnosu sa Acom, to je budalaština. Mislim da je Ana Nikolić nezadovoljna nepažljom svog partnera, zbog toga ću da navedem Stefana Kordu. Pitanje za Mateju Matijevića, da li si bio nepažljiv kad si ušao u vezu i Eliti 8? - pitao je Mića.

- Jako. Pitaš me pitanja na koje bih morao da budem detaljan - rekao je Mateja.

- Sam kaže, tako da je on broj dva. Ena, da li si bila nepažljiva kad si svojoj drugarici Aneli rekla neke reči? Ona je broj tri - dodao je Lepi Mića.

- Broj jedan je Sofija koja je nepažljiva prema trudnoj želi i svom dečku. Ona je njega ogovarala u pušionici, pričala loše o njemu i kako pljuje druge žene. Tako smo i saznali, a ona se smejala. Broj dva Ivan Marinković. Broj tri je Matea koja je izgorela Keti hleb, pa su svi ostali bez njega - govorila je Branka Knežević.

- Broj jedan je Uroš Rajačić, ali nije bio pažljiv prema Gruji kad je opštio sa njegovom bivšom devojkom. Broj dva Munja koji je bio nepažljiv prema Ani i njenim osećanjima. Broj tri Mima koja se krljala i h*ftala ispred Gruje - rekao je Raško.

- Prvo mesto Gastoz jer je verovatno najveća s*anja u životu izazvao iz nepažnje. Drugo mesto Lule, koliko god da je osećajan iz zezanja zna da me povredi. Treće mesto Branka - rekla je Keti.

- Anđela je bila za sve u pravu - dodao je Gastoz.

- Što se mene tiče pažnja mi je potrebna 24 sata i to ne od jedne osobe. Volim kad mi se pruža pažnja u svakom smislu te reči i kad neko zna sitnice. Očekivala sam da će sredni i veliki budžeti da me ispoštuju i da će kuća biti čista. Ima osoba koje ne paze na tuđe emocija i koje se igraju, pa ne razmišljaju o tuđim životima. Prema meni su najnepažljivije osobe Ivan Marinković zbog svega izgovorenog i monstruoznih reči u kojima je i dete koristio. Majka mi je lepo rekla da mu se ne javljam. Uvek kad hoću da budem dobra ispadnem budala. On ne razmišlja o mojim emocijama. On me je upropastio, a Zola me je dokrajčio. Druga osoba koja nije razmišljala o mojim emocijama samo jer je nisam izabrala za ološa, nepažljivo mi je okrenula leđa i iskoristila je naše lepe trenutke, nije htela da mi da čokoladu koju je dobila za mene, nije došla u hotel da spava kao omiljena, pa sam sama cele nedelje. Treća osoba je Bebica, nije bio pažljiv prema Zoli, meni i našem ljubavnom odnosu. Moja majka ga je gledala kao svog sina. Hteo je da koristi moje emocije, ali hvala Bogu volela sam ga kao čoveka, a ne kao partnera. Najveću nepažnju je izazvao kad nije ispoštovao nekog koga sam najviše tad volela, a to je Zola. Nismo mogli da spavamo, ne jer me je voleo, nego jer je psihopata. Četvrta najnepažljivija osoba prema meni je Peja jer očekujem da mi pruža pažnju - govorila je Miljana.

