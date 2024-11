Stavio sve karte na sto! Gastoz priznao da su on i Anđela opet u mirnoj luki, osvrnuo se na rat sa Karićem, pa osudio Terzu zbog ponašanja (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Obelodanili ste vezu, kakav ste fidbek dobili - pitao je Darko.

- Ekstravagantan...Jesmo, rešili smo to sve, rešili smo tako što neću da pravim ista sr*nja. Shvatio sam da on na Boga ne misli, sada ću da ga kuliram, što da je nerviram bespotrebno. Ne znam što je bila nervozna, tako je ustala na levu nogu...Sedeli smo u vešeraju i tapeta je bila cvetna, pa smo rekli da bi voleli da imamo takvu posteljinu i ludaci su to poslali - rekao je Gastoz.

- Kako je vama sada kada ste se oslobodili od tih stega - pitao je Tanasijević.

- Ja krenem da je poljubim, ona okrene glavu, ja joj kažem: "Polako". Sada više ne, kao da smo navikli da se ljubakamo kada smo solo ili u krevetu. Preko dana minimalistika, uveče logistika - rekao je Nenad.

- Šta se to dešava između tebe i Karića - pitao je Darko.

- Ne znam, verovatno oko Keti i Ace, ali mi je to mizerno...Rekao sam mu da je neko drugi problem, ne znam. Mnogo je to mini da bi on otišao iz budžeta, jedan Aca, jedna Keti i Gastoz. Ovo kao da grlim tuđu devojku, pa čekaj molim te, je l' imate drugarice? Ja nju zagrlim kao ortaka, to je viđeno od početka, sada meni hoće da uvale vruć krompir. To su smejurije...Ja sam rekao da je Karić izneo svoj stav i da mu to nije u redu, a istomišljenici su iskoristili taj kolač da bi mene gađali - rekao je Gastoz.

- Šta je značila Karićeva rečenica da si ovako car kada nisi u rijaliti modu, a iz njegovog izlaganja zaključujemo da sve radiš zarad višeg cilja - pitao je voditelj.

- Ne znam šta im to znači da se igraju rijalitija, oni koriste kada nešto loše urade da se igraju rijalitija. Tako to zvuči, nisam dobio zašto to konkretno misli - rekao je Gastoz.

- Terza i Munja su skočili na tebe - rekao je Darko.

- Zbog toga sada i nema devojku...Ja to objašnjavam kao jedan amaterski pokušaj da od sebe naprave velikana, a mene da spuste, ali to ne mogu da urade. Imao sam dva ta ispada kao Anđela, Ivan i ovo za Keti i to su dve stvari. Ja to i u spoljnom svetu radim, neprijatelje držim bliže od prijatelja, ništa mi nije novo i drugačije, dugo sam ovde - rekao je Marinković, a onda se osvrnuo na raskid Terze i Sofije:

- Terza je jedan muškarac od 32 godine koji se ponaša kao dečko koji je izašao iz puberteta. Devojka, kada su u svađi, kada ustane i obrazloži, ja sam oduševljen njenim obrazloženjem, dok on kada se uzdrma, ponaša se kao klinac. Zna šta je uradio i koliko go*no je pojeo s tim - rekao je Marinković.

