Zbog jednog srećna, zbog drugog tužna: Jelena Ilić priznala vezu sa Rajačićem, a onda otkrila koju nameru je imao Ivan (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Jelenu Ilić.

Darko je sa Jelenom razgovarao o njenom takmičenju u Eliti.

- Za moj osmeh je zaslužan Rajačić, on i ja se mazimo, ljubimo, grlimo, zajedno smo - rekla je Jelena pa je dodala:

- Ja sam ubedila sebe da je on neko drvo pored kojeg prolazim, da mi se kod njega ništa ne sviđa, a meni je on uvek bio zanimljiv, uvek sam volela da ga slušam. On je lepo, oči, sve mi se dopada, ali se ništa ne bi promeniloop da nije došlo do situacije koja je bila, a on mi je prvi proišao - rekla je Jelena pa dodala:

- Mnogo mi je značilo špto mi se prvi prišao, a nakon toga smo porazgovarali i otkril šta očeekujemo jedno od drugog.

- Ivan je mene sve vreme ponižava, ja sam danima bila loše zbog njega. Mislila sam da će biti lakše, a meni je haos u glavi. Ja sam se pomirela od njega, ali ne zenim ništa više.. Napomenio je on da će mi se osvetotit - rekla je Jelena o IVanu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.