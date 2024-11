Donela odluku: Ena okrenula list u odnosu sa Pejom, pa priznala šta je uticalo na nju (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Enu Čolić.

Ena je u Šiša baru otkrila Darku sve o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom:

- Ništa se ne dešava, ja sam krenula da se hladim, ne mogu više da tolerišem neke stvari. Poremetila me je njegova nominacija juče. Aleksandra je juče sa mnom ušla u raspravu kada sam je Nominovala, a nakon toga toga on ustaje i govori da ga ona podseća na njegovu majku, a meni je rekao pre deset dana da bih prodala dete za rijaliti, a druga stvar je to što je rekao da je ona se*sipilna. Ja ne mogu da verujem da je on to uradio, da on nema osećaj a kaže da mu je stalo do mene. Ja sam njega naveo za najneosećajniju osobu, pa je on naveo Daču zbog sukoba sa mnom. Želim da kod mene preovlada ravnodušnost, i smatadm da on treba više da se trudi, vreme je da on meni napuni baterije ako želi da budemo zajedno - rekla je Ena pa je dodala:

- NAma je bilo lepo prethodnih dana, ali eto desilo se to sinoć,gde ne razmišlja o meni, a on svim daje ono što ne bi trebalo, dao joj je da se sladi time da je moj momak, hvalio onu.

Ena je nakon toga otkrila kako gleda na Aleksandru Nikolić:

- Ona je zagazila u go*va, jer se muva sa Ivanom Marinkovićem, devojka se ukanalila. - rekla je Ena pa je komentarisala Terzu:

- On meni nije dorastao verbalno, a ja da se raspravljam sa njim koji vrti tri fraze,a da ne pominjemo koliko je bolestan. najveća greška mi je druženje sa Terzom i Munjom, oni su splektare, pa mi se kao breca da mi ja zamenim pikslu, Ja mogu da im zamenim pikslu za žeton od pedeset evra. Darko Terza je nazvao Sofiju Milice. Meni deluje da se sklanja od Sofije jer nema kako da je izdržava,

