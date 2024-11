Moramo da porazgovaramo: Peja otkrio da je spreman za razgovor sa Enom, priznao da se kaje što ju je povredio (VIDEO)

Moraju oboje da se promene!

Naredni sagovornik Darka Tanasijević u Šiša baru bio je Jovan Pejić Peja koji je otkrio u kakvom je odnosu sa Enom Čolić.

- Moramo ona i ja da popričamo ozbiljno, da kažemo jedno drugom šta imamo i šta mislimo - rekao je Peja pa je dodao:

- Eni i meni su se skuobila mišljenja o Aleksandri na nominacijama, pa smo se ona i ja peckali, i njoj je zasmetalo što sam ostavio Ivana. Ja sam rekao Ivanu sve što mu zameram, a njoj je zasmatalo.

Peja je nakon toga otkrio da je Aleksandra najseksipilnija žena, a da je to Eni zasmetalo:

- Ja smatram da to nije neopoštovanje, to je kompliment, ja sam Aleksandrom nisam nikada imao ništa, niti pravio priču. Ja ne mogu da se uvredim ako neko nekome da kompliment, a Ena je davala komplimente Mateje. Ja jesam pogrešio to što sam rekao za Aleksandru da je majka brizna, a nisam to rekao za Enu, iako ja to mislim. I Ena i ja smo inatdžije, a uvek ja napravim prvi korak. - rekao je Peja pa je dodao:

- Meni je sada ona čudna, to njeno druženje sa Jelenom sada kada se ona svađa sa Ivanom, to mi nije realno... Glupo je to. Ona i ja moramo da popričamo o svemu, imam i ja nešto da joj zamerim, pa da vidim šta ona ima da kaćže - rekao je Peja.

Autor: N.B.