Konačno pokazao pravo lice: Terza dokazao da Gastoza ne može da gleda očima, Anđela skočila kao oparena i zarežala na njega! (VIDEO)

Odala ga sujeta!

U toku je ''Podela budžeta'' Borislava Terzića Terze, a on je sada veliki budžet dao Danijelu Dujkoviću Munjezu i Mileni Kačavendi.

- Munjez je moj brat, mnogi su nipodaštavali naše prijateljstvo i govorili da si ljubomoran na mene, ali to ja znam da nije. Ja sam par puta zbog tebe pustio i suzu, smatram te mojim pravim prijateljem. Ja znam da smo ti i ja napolju imali ozbiljne razgovore, ja sam video kakav si ti džek. Rekao sam Ani Spasojević da ti je rijaliti sve u životu i to je tako, sve ti se vrti oko toga - rekao je Terza.

- Kačavenda, iskreno ja sam te mnogo zavoleo. Jako mi je značilo kad te moja porodica pozdravila, to mi je samo bila potvrda na sve. Uvredila si me kada si stavila Gastoza i Karića ispred mene, ali ti znaš da te ja volim, ti si jedna žena majka kraljica i to će tako biti - rekao je Terza.

- Volim te - rekla je Milena.

- 4000 dajem Marku Stefanoviću, posle ovog postupka mislim da svako ima pravo da misli o meni loše. Meni je drago što si ostao sa Sanjom, čuvaj to što imaš, mnogo je vredno. Znaš zbog čega si došao, uzmi pare i idi kući - rekao je Terza.

- Gastoz 3000 dinara, povredio si me kad si me razočarao u Odabranima. Po meni nisi neki vau komentator, ali ova ljubavna veza sa Anđelom, smatram da je to veliki plus za sve nas ovde. Slatki ste mi - rekao je Terza, ali ga je Gastoz prekinuo:

- Što bi to bio plus za vas? - upitao je Gastoz.

- Širite ljubav ovde, lepi su vaši pokloni. Zameram ti tvoje dranje, mene to nervira - rekao je Terza:

- Bože me sačuvaj, sramota me šta sad pričaš - rekao je Gastoz.

- Pa šta da kažem da ispuštaš gasove. Meni je užas što podriguješ dok ja jedem, meni to nije normalno - rekao je Terza.

- Malo mi je to ono - rekao je Gastoz.

- Izvini čemu ovakvo ponižavanje Nenada? Ovo je baš odvratno - rekla je Anđela.

- Čovek prdi dok ja jedem - rekao je Terza.

- Sram te bilo, je l' samo on to radi? Namerno si ga ponizio, samo si njega ponizio. Ovo je jako sujetno i odvratno - rekla je Anđela.

- Izvini baš je odvratno, ajde bre, kome sam ja upakovao u foliju? - upitao je Terza.

- Sa Bebicom imaš lični sukob ništa mu nisi rekao - rekla je Anđela.

- Suština je da ne jedemo zajedno, stvarno ne ispuštam izduvne gasove. Izduvam se napolju. Ti si meni bio jedina ledžit nominacija od kad sam ovde, ali si me razočarao - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.