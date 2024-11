Donela odluku: Gačić otkrio kako gleda na Terzino pokajanje, pa pomenuo Milicu, evo šta je ona poručila svom bivšem

Neočekivano!

U današnjoj emisiji RedAkcija voditelji Goran Todorović, Sanja Arsić i Zele, a oni su ugostili bivšeg takmiačara Elite, Nemanju Gačića.

Nemanja je na samom startu emisije komentarisao ponašanje Bore Terzića Terze koji se pokajao što je prevario trudnu Milicu Veličković:

- On se sada kaje kada se bliži porođaj, pokušava da se opere od svega što je uradio, ali ne ide mu, Comaru to ne zanima. Comara je okrenula list i ona je rekla da on može samo da prođe pored njih, i mislim da je svima jasno šta joj to znači.

Gačić je nakon toga prokomentarisao raskid Sofije i Terze:

- Ja njega nikada nisam gotivio, on je klasičan pu*ač k... On sve radi kako bi bio u temi, da postoji u rijalitiju. On voli jednu pa drugu, pa je sada skapirao da će doći to dete, ali kasno, svestan je on da su ga osudili svi, pa se sada hvata za slamsku spasa, koje nema.

Autor: N.B.