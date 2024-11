Izolacija će goreti: Terza odredio ovonedeljne potrčke, oni šokirani njegovom odlukom! (VIDEO)

Biće veselo!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Terziću kako bi odabrao svoje potrčke.

- Neka ustanu Luka i Sandra, neka ustanu Aleksandra i Uroš Rajačić, neka ustanu Gastoz i Miljana, neka ustanu Ivan i Jelena, neka ustanu Peja i Ena, Munja i Saška i neka ustanu Ana Spasojević i Lule. Eto, to je to...Moji potrčci su Ena i Peja - rekao je Terza.

- Ja sam znala da ću biti potrčko, tj. bila sam ubeđena. Da je stavio mene i Munju, Munja je od mene bio upozoren da neće dobro jutro reći. Jesam, rekao sam ti, rekao si da ne možeš da utičeš na to...Što se mene tiče, bili smo dobri. To što se sprdamo, to je jedno, danas me je dva puta razočarao, svešćemo komunikaciju na minimum. Ja mu smetam zbog Sofije, smeta mu što se družimo. On govori njemu kako nikada ne treba da bude sa mnom - rekla je Ena.

- To je samo moje mišljenje - kazao je Terza.

- Pa da, pa me smeštaš sa njim u izolaciju...Nebitno je da li mi se sviđa - rekla je Ena.

- S neke strane mi je drago što ću provesti neko vreme sa Enom u izolaciji. Ja kao muškarac sam hteo da je pozovem da popričamo, tako da smatram da treba i ona da izađe iz Odabranih.

