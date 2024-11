Kako je ona sve to saznala? Terza progovorio o raskidu sa Sofijom, a evo šta kaže na pomen pomirenja s Milicom Veličković (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Terziću, kako bi izneo detalje raskida sa Sofijom Janićijević.

- To je bilo pre par dana kada si ti ovde rekao da on spletkari i da prenosi. Nisam znao da me prati, ona mi je rekla juče, sve mi je ispričala šta sam ja pričao. Kako je ona to sve saznala? Šta god ja da uradim, Sofija zna...Ja progovorim sa Aleksandrom, ona to zna - rekao je Terza.

- E, to je druga stvar - rekao je Dača.

- Ja sam uzeo kafu od Aleksandre, to je glupost...Sofija i ja trenutno nismo zajedno. Sve me je stiglo. Kada sam bio u bolnici, video sam trudnice, pa sam čuo i bebe kako plaču. Smatram da mi Sofija ne radi ništa loše, ja imam problem sa svojom glavom. Ja njoj ništa ne verujem, a ona mi ništa ne radi - rekao je Terza.

- Da li ti stvarno misliš da bi tebi Milica Veličković oprostila - pitao je Milan.

- Nikada u životu, kakva crna Milica, ja sam za to da se ispeglaju odnosi zbog deteta. To nikada ne bi moglo da bude isto i da se mi pomirimo...Sve što se meni dešavalo loše, ona peva ovde, namešta se. Ja kada sam je isprovocirao, ona pozdravlja bivšeg dečka - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić