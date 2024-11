Izjeda me iznutra: Terza priznao Munjezu da je u veoma lošem stanju, kuka na sva zvona! (VIDEO)

Njegove muke niko ne zna!

Borislav Terzić Terza požalio se Danijelu Dujkoviću Munjezu na svoje stanje.

- Da se ja osećam ovako... - rekao je Terza.

- To ti je od nervoze - rekao je Munjez.

- Nije, popio sam četiri leka. Sad kad mi ovo izlazi, toliko sam nervozan i sve me svrbi. Moram nešto da primim, ne mogu ovako da živim. Izjeda me iznutra, to su Isusove muke - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković