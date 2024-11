Kad se desio poljubac, naša najprirodnija reakcija je da budemo zajedno: Jelena i Rajačić progovorili o novopečenoj vezi, blistaju od sreće! (VIDEO)

Ljubav je ponovo u vazduhu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Jelena Ilić progovorila je o odnosu sa Urošem Rajačićem.

- Jelena i Uroš su ozvaničili vezu - rekao je Milan.

- Potiskivala sam to sama sa sobom, niko meni nije ništa zabranjivao. Samu sebe sam ubedila da me Rajačić ne zanima i da je sve prestalo kad smo izašli i kad je prošlo mesec dana od toga. Glava mi je bila puna gluposti i bilo mi je jasno da mi nije uzvraćao emocije. Kad smo se čuli pred ulazak, mislila sam da ćemo samo biti dobri, ali ne i da budemo zajedno. Videla sam da me želi u svojoj blizini, ali i još neke devojke. Meni u 36 godina ne treba još poniženja. Međutim, provodili smo vreme zajedno i svašta mi se svidelo kod njega, ne samo fizički. Kad se desio poljubac, naša najprirodnija reakcija je da budemo zajedno - rekla je Jelena.

- Znao sam da će ovo da se desi, samo je bilo pitanje trenutka. Jako se čudno osećam, očekivao sam i taj razgovor. Prošle godine sam gledao na nju kao na zabranjeno voće i prvi put smo otvoreno pričali o tome sad. Bilo mi je glupo da kažem da sam osetio tu privlačnost, a ne ta emocija. Pričao sam i sa Matejom o tome, on nas podržava. Jako mi je lepo s njom

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković